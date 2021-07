Sony Xperia 1 III, premières impressions et prise de contact | La technologie

Sony est une entreprise qui va à son « bal ». Ils ont une stratégie très particulière et j’aime dire que c’est la Nintendo des smartphones, car il semble que ce qu’ils fassent, c’est rivaliser avec eux-mêmes sans regarder, plusieurs fois, les tendances du marché.

C’est quelque chose que montre à nouveau ce Xperia 1 III que nous avons reçu hier et qui, après avoir passé quelques heures avec lui entre nos mains, nous a laissé des sentiments très positifs à certains égards et pas tellement à d’autres.

Ce qui est indéniable, c’est que toujours nous aimons tester les téléphones Sony car ils ont quelque chose de spécial cela, précisément, les rend différents dans un marché où pratiquement tous les téléphones mobiles sont très similaires.

Avant l’analyse du Sony Xperia 1 III, nous voulons vous donner quelques coups de pinceau de ce que l’on trouve avec ce haut de gamme Sony, un mobile qui surprend dès qu’on le sort de la boîte.

Panneau Sony Xperia 1 IIIPcreen 6,5″ | Format 21: 9 | OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et profil BT.2020 | Résolution de 3 840 x 1 644 pixels | 643 pixels par pouce | 84,2 % de la face avant est l’écran ProcesseurSnapdragon 888 RAM12 Go Stockage 256 /512 Go Appareils photo principaux 12 Mpx f/1.7 principal, OIS, Dual Pixel PDAF | 12 Mpx grand angle f/2,2 Dual Pixel PDAF | 12 Mpx f/2.3 téléobjectif en 70 mm et f/2.8 en 105 mm avec Dual Pixel PDAF et OIS | Capteur ToF Caméra frontale 8 Mpx f/2.0 Batterie 4 500 mAh | Charge 30 W | Chargeur PD inclus dans la boîte Système d’exploitation Android 11 Dimensions et poids 165 x 71 x 8,2 mm | 186 grammes Prix N/A

Un design qui fait la différence

Et, bien sûr, la première chose qui ressort est le design. C’est un énorme mobile qui a une hauteur de 165 mm. Il est ainsi à égalité avec d’autres mobiles géants que l’on a vu ces derniers mois comme le Mi 11 Ultra -analyse- ou le S21 Ultra -analyse-.

En fait, dans la main il a l’air plus gros qu’il ne l’est vraiment en raison de son format long. L’écran a un format pratiquement unique sur le marché (si l’on ne compte pas les autres Sony Xperia, bien sûr) de 21 :9, il paraît donc très, très haut, mais cela le rend aussi plus étroit.

Avec sa largeur de 71 mm on pourra bien couvrir avec le pouce plus ou moins 50% de l’écran, et c’est un excellent chiffre compte tenu de la taille de 6,5 “dans ce format allongé. Il adhère très bien et, comme il est difficile de l’utiliser d’une seule main, nous avons une option rapide pour diminuer la taille utilisable du tableau de bord à contrôler tout avec un seul doigt.

Puisque nous sommes à l’avant, il faut dire qu’il a des cadres. Pas très prononcés et symétriques deux à deux (les côtés entre eux et le haut et le bas l’un de l’autre), mais ils sont là. Dans le cadre supérieur, nous avons le récepteur d’appel qui sert de haut-parleur, ainsi que la caméra frontale et une LED de notification RVB, quelque chose qui avait pratiquement disparu.

Dans le cadre inférieur, nous avons l’autre haut-parleur, qui se déplace du bas vers ce cadre. C’est une position plus confortable pour jouer et visionner du contenu, tout est dit.

Ainsi, en bas nous n’avons qu’un microphone et l’USB-C. Et il y a déjà de petites choses qui vous montrent que Sony fait son travail, comme ces cadres ou la LED de notification, mais on est aussi face à un mobile premium avec une prise jack 3,5 mm dans la partie supérieure et un slot d’extension et SIM que l’on peut retirer sans le ‘pinchito’.

C’est très confortable pour les créateurs de contenu et il semble que cela ne compromette pas la certification IP68 du terminal.

Sur le côté droit nous avons les boutons de volume, un bouton appareil photo (qui a une demi-pression pour la mise au point et pleine pour prendre la photo) et deux boutons un peu enfoncés : Google Assistant et verrouillage des empreintes digitales.

Je n’aime pas du tout que le bouton de verrouillage où se trouve le capteur capacitif soit enfoncé, car dans ces premières heures il a fallu plus que nécessaire pour le trouver. On s’y habitue bien sûr, mais un bouton au niveau du corps aurait été génial.

Le dos est en verre avec une finition mate afin que les empreintes digitales ne collent pas et que l’appareil photo ait un format allongé. C’est un mobile très, très élégant, c’est clair, et il attire l’attention à la fois par sa sobriété et par ce facteur de forme.

Panneau 4K 120Hz et Snapdragon 888 pour dévorer le contenu

Le design est très soigné, mais si le Xperia se démarque par quelque chose, c’est à cause de l’écran et ici nous avons un OLED 4K avec une résolution quelque peu étrange de 3 840 x 1 644 pixels Surprenant par l’énorme densité de pixels : 613 dpi en permanence.

Nous ne pouvons pas choisir une résolution autre que 4K, nous allons donc avoir un panneau qui a l’air scandaleux à tout moment (et avec un logiciel très soigné), calibré pour UHD et HDR et, également, avec 120 Hz.

Dans ces premières heures, l’expérience avec le Xperia 1 III au niveau de la consommation de contenu (certains jeux, réseaux et autres) a été parfaite Et, en fait, je ne peux pas penser à un meilleur mobile que celui-ci, en ce moment, pour consommer du contenu.

Les couleurs ne sont pas aussi vives que sur un Samsung haut de gamme, par exemple, mais c’est cette approximation des iPhones colorés plus «réalistes» avec une densité d’écran élevée qui rend les pixels indiscernables.

La sensibilité est parfaite et oui, les contenus qui ne sont pas au 21:9 vont générer des barres noires épaisses sur les côtés et si on les étire on va perdre beaucoup d’informations, mais quand la vidéo est au format écran, c’est un vrai plaisir.

Donner vie à ce contenu est fait par le SoC. C’est le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et c’est une bête. Ce que j’aime chez Sony, c’est qu’ils ont peu de contrôle sur le système d’exploitation, donc l’expérience Android 11 est assez propre.

Nous avons simplement certaines des propres applications de Sony comme celle pour les caméras et nous pouvons choisir quel logiciel japonais installer dans la phase de configuration mobile, ce qui est toujours génial.

Discover est très fluide, l’ensemble du mobile en général est une fusée et ouverture d’applications, multitâche, écran partagé, tout, en général, va à une vitesse étonnante.

Il faut attendre d’avoir une plus grande expérience avec le mobile, mais dans ces premières impressions on ne peut que louer le travail de Sony avec Google (comme le font Nokia ou Motorola, par exemple).

3 caméras avec un téléobjectif très intelligent

On ne peut pas trop parler d’appareils photo car nous aimons tester des choses et les seules photos que j’ai prises ont été à l’intérieur et depuis le balcon. On va vous donner quelques exemples, mais dans une semaine, quand on aura l’analyse, il y aura bien sûr beaucoup plus d’exemples.

Avant de voir comment il se comporte en intérieur, je dois dire que la configuration semble très intéressante à un triple appareil photo de 12 mégapixels.

Sony ne rivalise pas non plus dans la bataille des mégapixels et ici il parie sur un capteur principal qui n’est pas le plus grand du marché, mais avec cette quantité de mégapixels il atteint une bonne taille du pixel lui-même, ce qui est très important en photographie .

Le capteur principal comprend la mise au point PDAF Dual Pixel et la stabilisation optique et cela semblait très rapide quand les conditions sont bonnes.

D’autre part, nous avons un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif, également 12, qui est un deux en un. Et c’est, c’est, enfin, un système de caméra périscope qui déplace les éléments internes pour donner un zoom équivalent de 70 mm à 105 mm.

C’est-à-dire qu’il s’agit d’un 2,9x à 4,4x qui ne perd pas en qualité tout au long du trajet puisque le capteur est le même et le zoom est varié en raison du mouvement des objectifs. Comme dans le zoom d’un appareil photo, sans aller plus loin.

Et l’application est aussi totalement différente de ce que l’on voit habituellement sur Android. Toutes les options et modes essentiels sont à portée de main et dispose d’un menu supérieur qui simule la roue de mode d’un appareil photo sans miroir et cela nous permet de filmer en mode basique (celui que nous allons utiliser le plus), mais aussi en mode automatique avec un meilleur contrôle des paramètres et en modes manuel, programme et de préférence vitesse.

La plupart des professionnels profiteront de ce système et, en plus, nous avons une application alternative pour enregistrer des vidéos de manière plus professionnelle avec laquelle nous nous «battrons» face à l’analyse.

Lancement et prix du Sony Xperia 1 III

Comme on dit, dans quelques jours nous vous ferons part de tous nos ressentis dans l’analyse du Xperia 1 III, ou Xperia 1 Mark III, mais pour l’instant ce sont nos premières impressions.

Maintenant, quand sera-t-il disponible et à quel prix ? Eh bien … nous ne connaissons pas avec certitude la date de sortie, mais le prix est d’environ 1 300 euros.

Oui, c’est très cher et oui, c’est spectaculaire, mais comme tous les Sony haut de gamme, pas pour tous les utilisateurs.

Ce sur quoi nous sommes clairs, c’est qu’il s’agit d’un mobile de niche et Sony a jeté le reste dans pratiquement toutes les sections.