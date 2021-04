Sony Xperia 1 III: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le Sony Xperia 1 II est l’un des meilleurs smartphones de la société japonaise depuis des années. Il a fusionné des caractéristiques pratiques et du matériel rapide dans une coque attrayante. L’entreprise cherchera à poursuivre sur cette lancée avec le Sony Xperia 1 III. Comme son prédécesseur, nous nous attendons à ce que le Sony Xperia 1 III reprenne plusieurs touches de design et fonctionnalités. Mais selon les rumeurs, Sony pourrait ne pas retenir beaucoup les enjeux de performance.

Avant le lancement du téléphone à la mi-avril, nous avons rassemblé ci-dessous les rumeurs, les fuites et les extraits de nouvelles détaillant le Sony Xperia 1 III.

Nom et date de sortie

Le schéma de dénomination de Sony était loin d’être simple dans le passé, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il s’écarte de sa formule moderne avec cet appareil. L’itération précédente était connue sous le nom de Sony Xperia 1 II, nous nous attendons donc à ce que le prochain appareil porte le titre Sony Xperia 1 III.

Sony a confirmé qu’il organiserait un événement de lancement du Xperia le 14 avril, à partir de 9h30 CEST (3h30 HE). La société n’a pas confirmé la liste des appareils qu’elle prévoit de lancer, mais un pronostiqueur Weibo suggère que Xperia 1 III apparaîtra. Le Xperia 10 III de milieu de gamme et le Xperia 5 III compact devraient le rejoindre.

Sony Xperia 1 III: Conception

Les rendus présumés du Xperia 1 III ont été divulgués assez tôt. Fin janvier, des photos du téléphone partagées par le pronostiqueur Steve Hemmerstoffer suggéraient que Sony pourrait recycler le design du Xperia 1 II. Cela signifie des cadres supérieurs et inférieurs visibles et aucune caméra selfie perforée. Regardez la vidéo à 360 degrés, que Hemmerstoffer a également partagée ci-dessus. En ce qui concerne ses dimensions, le Xperia 1 III mesure 161,6 x 67,3 x 8,4 mm – légèrement plus petit mais plus épais que son prédécesseur.

Le bouton de raccourci du Xperia Pro devrait également être inclus. La prise casque 3,5 mm, les deux haut-parleurs et la caméra arrière verticale similaire seraient également conservés.

Sony Xperia 1 III: Spécifications et fonctionnalités

Sony cible le matériel haut de gamme pour sa série Xperia 1, et la troisième itération ne fait pas exception. Selon Steve Hemmerstoffer, le téléphone continuera à utiliser un panneau OLED 4K de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 21: 9. Le 1er avril, un pronostiqueur Weibo surnommé ZackBuks a divulgué des spécifications supplémentaires, suggérant que l’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge des couleurs 10 bits et une luminosité maximale de 1300 nits.

Fidèle à la tendance à l’utilisation de puces Qualcomm phares, le Xperia 1 III serait équipé du SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il existe également une variante haut de gamme de 16 Go / 512 Go. Une batterie de 5000 mAh, soutenue par une charge de 65 W, alimenterait prétendument l’appareil.

En ce qui concerne le matériel de la caméra, ZackBuks suggère qu’un tireur principal de 64MP fera la une avec un vivaneau grand angle de 12MP. Une caméra à zoom périscope 12MP avec zoom 60x pourrait être la grande nouveauté. Ce serait une première pour la gamme Xperia de Sony.

Gardez à l’esprit que l’informateur a publié ces spécifications le 1er avril, alors prenez-les avec une généreuse pincée de sel. Cela dit, toutes les spécifications mentionnées semblent largement dans le cadre des capacités de Sony. Cela étant dit, Sony a généralement été conservateur sur le front de la charge, donc 65W semble assez élevé pour l’entreprise.

Prix ​​et disponibilité

Si vous espériez que Sony pourrait limiter les prix de sa ligne phare, vous pourriez être déçu. ZackBuks a ajouté que le Xperia 1 III pourrait coûter 8 999 yuans (~ 1369 $) en Chine. Le téléphone serait mis en vente à partir de juin. Le Xperia 1 II a été lancé à 1199 $ aux États-Unis. On peut s’attendre à ce que Sony éclipse ce chiffre avec le Xperia 1 III à l’ouest.

Ce que nous voulons voir du Xperia 1 III

Une expérience de caméra simplifiée

Le Sony Xperia 1 II a fourni trois applications liées à la caméra, avec votre application de caméra standard, une application Photo Pro et une application Cinema Pro. Dès le départ, nous aimerions voir la marque combiner les applications Photo et Cinema Pro en une seule application Pro dans un souci de simplicité.

Il est compréhensible que Sony veuille opter pour deux applications de caméra distinctes, l’une étant destinée à un usage occasionnel et l’autre à une expérience de niveau professionnel. Ce qui n’est pas compréhensible cependant, ce sont quelques autres décisions bizarres, telles que la restriction du HDR à l’application Pro. L’application principale de l’appareil photo ne bascule pas automatiquement entre les objectifs lorsque vous effectuez un zoom avant et arrière, vous obligeant à changer manuellement à la place. Vous vous attendez à ce que l’application principale de l’appareil photo offre ces deux options.

En rapport: L’appareil photo Sony Xperia 1 II est une étude de cas pour la conception de logiciels absurdes

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des décisions d’application de caméra bizarres de la part de la société, car elle avait précédemment choisi de faire de la 4K un mode distinct dans le passé au lieu d’une option de qualité vidéo. Espérons que le Xperia 1 III marque le début d’une conception d’applications d’appareil photo plus sensible.

Plus d’intelligence de la photographie

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Sony propose des fonctionnalités de traitement multi-images sur le Xperia 1 II, telles que le HDR et un mode nuit. Mais il y a certainement de la place pour des fonctionnalités de photographie plus intelligentes qui réduisent le besoin de passer à une suite de montage.

D’une part, nous aimerions voir la marque proposer quelque chose de similaire aux commandes à double exposition du Pixel. De cette façon, vous pouvez ajuster les niveaux d’ombre avant de prendre cette photo. Nous aimerions également voir des fonctionnalités pour aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec les paramètres avancés de l’appareil photo (par exemple, ISO, exposition, etc.). Par exemple, LG a proposé l’application Graphy sur ses derniers téléphones haut de gamme, qui présentait une variété de superbes photos et les paramètres de l’appareil photo associés. Cela vous permet également d’appliquer rapidement ces paramètres à votre application de caméra afin que vous puissiez essayer d’obtenir des résultats similaires.

Nous ajouterions également une qualité de selfie améliorée à notre liste de souhaits Xperia 1 III, car les clichés de selfie étaient plutôt décevants sur le Xperia 1 II.

Veuillez garder le port casque

Le Xperia 1 II marque l’une des rares occasions où un fabricant de smartphones a relancé le port casque 3,5 mm pour ses téléphones phares après l’avoir déjà tué. Nous applaudissons définitivement l’entreprise pour cela, même si son raisonnement était un peu étrange.

Plus de lecture: Les meilleurs smartphones avec prise casque

Nous ajoutons donc définitivement le port 3,5 mm à notre liste de souhaits Xperia 1 III, et la présence du port sur le Xperia 5 II nous donne l’espoir que Sony le conservera cette fois. Heureusement, les derniers rendus divulgués montrent que Sony pourrait conserver le port 3,5 mm avec le nouveau téléphone. Notre propre Rob Triggs veut également voir Sony se débarrasser des applications de casque supplémentaires et intégrer le support directement dans la plate-forme.

Un taux de rafraîchissement élevé

Le produit phare Xperia début 2020 suit les traces des gammes Xperia 1 et Premium en proposant un écran 4K. Nous ne vous en voulons pas si vous pensez que c’est une décision inutile étant donné que de nombreux consommateurs ne peuvent pas faire la différence entre la résolution QHD + et 4K avec cette taille d’écran. Pourtant, ils sont la seule grande marque à proposer cette option de nos jours, nous l’attendons donc sur le Xperia 1 III.

Nous tenons à ce qu’un écran 4K soit également accompagné d’un taux de rafraîchissement élevé. Le taux de rafraîchissement élevé n’a pas non plus besoin de prendre effet à 4K, car cela entraînerait probablement une décharge extrême de la batterie. Nous serions parfaitement heureux si cela fonctionnait à une résolution inférieure telle que FHD + ou QHD +. La prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé serait certainement pratique avec la lecture à distance via la PS5. En parlant de…

Améliorez la connectivité PlayStation

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Microsoft apporte le Xbox Game Pass et les fonctionnalités de jeu en nuage associées sur Android, permettant aux abonnés de diffuser une large bibliothèque de jeux sur leurs appareils mobiles. Sony propose également Remote Play pour Android, mais malheureusement, il n’est pas compatible avec le service de diffusion en continu PlayStation Now.

En rapport: Un PlayStation Phone devrait être la réponse de Sony au streaming de jeux Xbox

Nous mettons donc définitivement PlayStation Now Remote Play sur notre liste de souhaits Xperia 1 III, permettant aux abonnés de jouer aux titres PlayStation sans avoir besoin de posséder une console Sony. Nous aimerions également voir Sony intégrer son contrôleur / accessoire PlayStation et ses applications de messagerie dans la plate-forme elle-même au lieu d’en faire un téléchargement séparé.

Vitesse de charge plus rapide

Sony a amélioré sa situation de charge en 2020, le Xperia 1 II offrant une charge filaire de 21 W et une charge filaire de 15 W. Ce dernier est assez solide de nos jours, mais nous aimerions vraiment voir une charge filaire améliorée en 2021.

Une charge plus rapide présente généralement un risque plus élevé de dégradation de la batterie à un rythme encore plus rapide, mais nous n’avons pas besoin de voir une charge de 65W ou 100W ici. Même une charge de 30 W ou 40 W serait une amélioration bienvenue par rapport à la solution de charge actuelle de 21 W. Une charge plus rapide fait également partie intégrante de nos jours, car la capacité de la batterie augmente à l’ère de la 5G.

En disant cela, une rumeur indique que le téléphone a une charge filaire de 65 W. Ce serait une mise à niveau majeure pour une entreprise qui a été conservatrice dans ce domaine, donc nous ne retenons pas notre souffle.

C’est tout ce que nous savons sur le Sony Xperia 1 III pour le moment. Assurez-vous de mettre en signet ce centre de rumeurs et de vous connecter régulièrement pour les dernières mises à jour.