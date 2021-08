Sony Xperia 1 III : tout ce que vous devez savoir

Sony est – et a été pendant un certain temps – dans une situation difficile avec son activité de smartphones. Nous voyons toujours des versions régulières de la société chaque année, mais maintes et maintes fois, ses appareils ne parviennent tout simplement pas à cultiver une sorte d’audience significative. En 2021, tous les regards sont tournés vers le Sony Xperia 1 III, pouvant éventuellement changer cela.

Le Xperia 1 II était un excellent téléphone Android à plus d’un titre, mais un manque de 5G et un prix élevé en faisaient une recommandation difficile par rapport à ses concurrents. Maintenant, après avoir attendu avec impatience pendant des mois depuis l’annonce de Sony en avril, le téléphone Mark III est enfin expédié dans le monde entier fin août.

Son téléobjectif à double focale inédit, ses haut-parleurs stéréo plus puissants et son écran 4K 120 Hz en valent-ils la peine ? Laissez-nous vous aider à décider ; voici tout ce que vous devez savoir sur le Sony Xperia 1 III.

Sony Xperia 1 III :

Le plus chic des produits phares

Sony Xperia 1 III

Un véritable écran 4K

Sony cible une variété de marchés avec ce téléphone. Il dispose d’un impressionnant réseau de trois caméras pour les photographes et les cinéastes, d’un écran ultra-large 4K avec des haut-parleurs stéréo puissants pour regarder des films, du dernier chipset pour les jeux et de spécifications impressionnantes pour un téléphone 2021. J’espère que vous pouvez vous le permettre.

Prix ​​Sony Xperia 1 III

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le Sony Xperia 1 III vous coûtera 1 300 $/1 199 £, environ 100 $ de plus que le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max et le Xperia 1 II de l’année dernière. Il est peu probable que vous trouviez quelque chose de plus cher en dehors d’un téléphone pliable ou d’une nouveauté.

Cela coûtera le téléphone au budget de la plupart des gens, vous voudrez donc peut-être plutôt essayer le Xperia 5 III à 949 $. C’est beaucoup plus proche de ce que les acheteurs sont prêts à payer pour un smartphone haut de gamme, et vous offre toujours les mêmes avantages, comme le chipset Snapdragon 888, l’écran 21:9 120 Hz et le téléobjectif variable.

Disponibilité du Sony Xperia 1 III

Source : Sony

Le Sony Xperia 1 III a connu un lancement quelque peu dispersé. Il a commencé à se vendre en Chine et au Japon en juin, début août pour certains pays européens et plus tard en août pour les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres territoires. La date de sortie officielle du Xperia 1 III pour la plupart des pays est le 19 août. Bizarrement, Techradar a signalé que certaines précommandes du Xperia 1 III étaient arrivées plus d’une semaine plus tôt, vous avez donc peut-être reçu votre téléphone plus tôt que cela.

Si vous n’en avez pas encore précommandé, vous ne pourrez peut-être pas en mettre la main immédiatement. Amazon US et B&H Photo affichent actuellement une date de sortie le 24 août, tandis que d’autres détaillants comme Best Buy disent toujours “à venir” et le propre site de Sony indique que les précommandes ne seront pas expédiées avant le 24 septembre. Tout cela est un peu désordonné et déroutant, franchement .

Chaque fois que votre téléphone arrive, les étuis Xperia 1 III de vos détaillants préférés sont disponibles depuis des mois, vous pouvez donc rapidement protéger votre nouveau téléphone extravagant contre les dommages.

Conception Sony Xperia 1 III

Source : Sony

Tout comme le modèle de l’année dernière, le Xperia I III dispose d’un écran haut et étroit avec une résolution 4K destiné à regarder des films grand écran dans leur format natif. À 6,5 pouces, il peut être difficile pour les petites mains d’atteindre d’une seule main de haut en bas, mais la construction plus étroite pourrait le rendre plus facile que les produits phares de taille comparable avec des écrans plus larges.

Sur le dessus du Xperia 1 III, vous avez une prise casque 3,5 mm. Sur le côté droit, vous avez les boutons de volume, le bouton d’alimentation avec un scanner d’empreintes digitales intégré, un bouton Google Assistant dédié et un bouton d’obturateur de l’appareil photo en bas pour prendre des photos rapidement. En bas se trouve l’emplacement USB-C, tandis que le côté gauche comporte l’emplacement pour carte double SIM et l’emplacement pour carte microSD de 1 To.

Source : Sony

Les cadres supérieur et inférieur à l’avant du téléphone laissent de la place à la caméra selfie (pas de perforation pour endommager l’écran) et aux puissants haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, qui prennent en charge 360 ​​Reality Audio et produisent 40 % plus fort que les haut-parleurs Mark II.

Contrairement à son prédécesseur, le Xperia 1 III présente une finition mate givrée sur son panneau arrière Gorilla Glass Victus, améliorant à la fois la résistance aux empreintes digitales et la durabilité. Vous pouvez l’acheter en noir givré ou en violet givré.

Source : Sony

Le module triple caméra à l’arrière possède les capteurs principaux, ultra-larges et téléobjectif standard de la plupart des produits phares. Mais il innove avec son nouveau système de téléobjectif qui déplace physiquement les éléments optiques dans un seul objectif pour offrir deux distances focales distinctes : 70 mm et 105 mm.

Ce téléobjectif variable vous permettra de vous rapprocher de votre sujet sans recourir au zoom numérique, garantissant ainsi l’image la plus nette possible. Il dispose également d’un autofocus à détection de phase double, ainsi que d’un suivi en temps réel et d’un autofocus oculaire pour les humains et les animaux sur tous les objectifs.

Spécifications du Sony Xperia 1 III

Source : Sony

Bien que la conception du Xperia 1 III ne soit pas révolutionnaire, Sony fait plus que compenser cela dans le département des spécifications. En plus du dernier processeur Snapdragon 888 et de la prise en charge Sub-6 5G, le Xperia 1 III arbore un écran 4K de 6,5 pouces au format 21:9 signature de Sony, mis à niveau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Apparemment, il existe également une version mmWave du Xperia 1 III, mais nous ne savons pas encore exactement où elle est disponible.

Avez-vous besoin d’un écran 4K ? Il sera nettement meilleur qu’un écran 1080p, mais à cette taille, il peut être difficile de voir la différence par rapport à un écran QHD trouvé sur d’autres produits phares. Si vous prévoyez de diffuser fréquemment des films et des émissions dessus, vous pourrez les voir dans leur format natif.

Le taux d’échantillonnage tactile amélioré, ainsi que la nouvelle réduction du flou de mouvement à 240 Hz, devraient apporter des améliorations considérables à l’expérience de jeu du Xperia 1 III. Il existe également une batterie de 4 500 mAh, qui se recharge avec une charge rapide de 30 W ou une charge sans fil. Quant au stockage interne, le Xperia 1 III offre 256 Go de stockage UFS extensible, soutenu par 12 Go de RAM.

Source : Sony

Côté logiciel, Sony soutient ses nouveaux appareils photo améliorés avec des modes de prise de vue Photography Pro et Cinematography Pro mis à jour, qui comportent des commandes manuelles plus puissantes ainsi qu’un mode de base plus simple qui vise à rendre la prise de vue automatique plus rapide et plus facile.

Le Xperia 1 III sera lancé avec Android 11, mais serait mis à jour vers Android 12 et plus tard Android 13, selon une déclaration faite à Techradar. Deux ans de support valent mieux qu’un, mais d’autres entreprises passent à trois ou quatre ans de mises à jour, ce qui rend cet appareil coûteux plus éphémère que nous le souhaiterions.

Vous trouverez ci-dessous les spécifications complètes du Sony Xperia 1 III :

Catégorie Spécifications Système d’exploitation Android 11

Mises à jour des écrans Android 12 et 13 6,5 pouces 4K HDR OLED

120 Hz

Format 21:9 Processeur Snapdragon 888 RAM 12 Go Stockage 256 Go Batterie 4 500 mAh Objectif arrière principal 24 mm F1.7 Capteur 12 MP Objectif ultra-large 16 mm F2.2 Capteur 12 MP Téléobjectif 70 mm F2.3 12 MP ou 105 mm F2.8 Capteur 12 MP Objectif avant Capteur 1,4 pouces F2.0 8MP Charge Charge rapide 30W

Chargement sans fil

Recharge sans fil inversée Connectivité 5G (sub-6, éventuellement mmWave)

Protection Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz Gorilla Glass Victus | Résistance à l’eau IP65/68 Dimensions 6,5 x 2,8 x 0,3 po Poids 6,6 oz

Comparatifs Sony Xperia 1 III

Source : Alex Dobie / Android Central

Comparé au Xperia 1 II de l’année dernière, le Xperia 1 III passe d’un Snapdragon 865 à 888, de 8 Go à 12 Go, de 4000 mAh à 4500 mAh et de haut-parleurs stéréo plus puissants. L’écran 4K de 6,5 pouces est essentiellement le même mais n’a pas le taux de rafraîchissement plus élevé, et les appareils photo ont le même MP mais manquent de quelques mises à jour logicielles et du téléobjectif variable. Vous pouvez marquer le Mark II pour beaucoup moins cher si vous êtes d’accord avec ces déclassements.

Alternativement, vous pourriez envisager le Xperia 5 III. Il passe à un écran FHD+ de 6,1 pouces plus compact avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz et le même format d’image 21:9, plus seulement 8 Go de RAM. D’un autre côté, il a le même chipset Snapdragon 888, une batterie solide et de superbes appareils photo que le Xperia 1 III, et pour environ 350 $ de moins. C’est une option à un prix plus raisonnable pour certains acheteurs, bien que toujours plus coûteuse que beaucoup ne peuvent se le permettre.

Aucun autre fabricant de smartphones n’a mis à niveau pour inclure des écrans 4K, faisant des téléphones Sony les meilleurs pour la résolution. Cependant, d’autres smartphones récents à 120 Hz ont des écrans LTPO qui permettent des taux de rafraîchissement variables, ce qui améliore considérablement la durée de vie de la batterie. Le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max ou le OnePlus 9 Pro sont tous des options compatibles LTPO, si cela vous intéresse.

Sony est également le rare fabricant de smartphones à fabriquer systématiquement des écrans 21:9. Une exception est le Motorola One 5G, mais c’est un téléphone de milieu de gamme qui ne vous offrira pas d’aussi bonnes performances ou spécifications à tous les niveaux. Le Xperia 1 III pourrait vous donner un léger avantage sur vos adversaires lorsque vous jouez à des jeux FPS avec une vue plus large du champ de bataille ; il est susceptible de figurer sur notre liste des meilleurs téléphones de jeu une fois que nous aurons l’occasion d’examiner le téléphone.

FAQ Sony Xperia 1 III

Source : Sony

Le Sony Xperia 1 III aura-t-il des fonctionnalités d’appareil photo de qualité professionnelle ?

Sony a lancé le Xperia Pro en janvier 2021, et bien que ce ne soit certainement pas pour tout le monde, c’est l’une des versions les plus uniques que nous ayons vues de la société. Le principal attrait du Xperia Pro est qu’il peut être utilisé avec un appareil photo Sony, ce qui lui permet de fonctionner comme un moniteur externe et de diffuser du contenu vidéo en direct sur 5G.

Ces mêmes capacités de surveillance font leur chemin vers le Xperia 1 III grâce à l’utilisation d’un adaptateur HDMI vers USB-C. Cependant, certaines fonctionnalités telles que la possibilité d’appliquer des LUT ne sont pas transférées du Xperia Pro. La nouvelle application Cinéma permet de visualiser plus facilement les différents paramètres de divers clips pour s’assurer que le métrage d’un projet reste cohérent.

Le Xperia 1 III va-t-il prendre en charge la 5G aux États-Unis ?

L’absence de 5G sur le Xperia 1 II était un obstacle difficile à contourner, mais heureusement, le Xperia 1 III prend en charge les réseaux Sub-6 aux États-Unis, tant que vous utilisez Verizon ou T-Mobile comme opérateur. Apparemment, AT&T 5G n’obtiendra pas de support.

Nous avons entendu dire qu’une version mmWave du téléphone sera disponible et pèsera légèrement plus que la variante sub-6 ; mais nous ne savons pas où ni quand cette version sera vendue.

Le plus chic des produits phares

Sony Xperia 1 III

Un véritable écran 4K

Sony cible une variété de marchés avec ce téléphone. Il dispose d’un impressionnant réseau de trois caméras pour les photographes et les cinéastes, d’un écran ultra-large 4K avec des haut-parleurs stéréo puissants pour regarder des films, du dernier chipset pour les jeux et de spécifications impressionnantes pour un téléphone 2021. J’espère que vous pouvez vous le permettre.

