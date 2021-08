Sony Xperia 1 III vs Sony Xperia 1 II : un face-à-face avec un téléphone Android 4K

Le Sony Xperia 1 III, comme son prédécesseur le Sony Xperia 1 II, est grand, cher et plein à craquer de spécifications de pointe.

Lorsqu’il s’agit de construire des smartphones phares, Sony fait les choses un peu différemment des autres grandes marques, s’appuyant sur son expertise inégalée dans divers domaines pour créer quelque chose pour le vrai passionné. Vous ne trouverez pas un autre téléphone avec tout à fait les mêmes caractéristiques que ces deux titans.

Tournons donc la comparaison vers l’intérieur. Dans quelle mesure Sony a-t-il pu améliorer sa formule smartphone premium en 12 mois ?

Le Sony Xperia 1 III est-il une amélioration significative, ou le Sony Xperia 1 II est-il plus attrayant maintenant qu’il est en ligne pour une baisse de prix importante ?

Prix ​​et disponibilité du Sony Xperia 1 III vs Sony Xperia 1 II

Le Sony Xperia 1 III a été dévoilé le 14 avril 2021 et a une date de sortie officielle le 19 août. Son prix est fixé à 1 299,99 $ / 1 199 £.

Son prédécesseur a été dévoilé en février 2020 et officiellement lancé le 24 juillet 2020 aux États-Unis et le 18 juin au Royaume-Uni. Son prix initial était de 1 199 $ / 1 099 £, ce qui signifie que le Xperia 1 III a reçu une hausse de prix de 100 $ / 100 £.

Nous nous sommes opposés au prix des deux téléphones dans nos critiques respectives, mais au moins le Xperia 1 II a bien tenu son prix. Au moment de la rédaction de cet article, Amazon US vendait le Sony Xperia 1 II pour 1 148 $, tandis qu’Amazon UK le vendait pour 1 075 £. Attendez-vous à ce que cela baisse encore au cours des prochains mois.

Les meilleures offres Sony Xperia 1 III et Sony Xperia 1 II du jour

Concevoir

Sony n’a pas beaucoup modifié le design entre le Sony Xperia 1 II et le Sony Xperia 1 III. Cela nous convient, car aucun autre fabricant Android ne fabrique des téléphones qui ressemblent à ceci.

Les deux téléphones sont inhabituellement plats et angulaires, avec le genre d’écran parfaitement plat qui ne fait que montrer des signes de retour à la mode. Ils omettent également complètement le fléau moderne de l’encoche d’affichage, avec des fronts minces contenant à peu près la caméra selfie obligatoire.

Image 1 sur 2

Sony Xperia 1 III (Crédit image : TechRadar)Image 2 sur 2

Sony Xperia 1 II (Crédit image : TechRadar)

Cela ne veut pas dire que les deux téléphones sont identiques. Nous préférons le look and feel du Sony Xperia 1 III, principalement grâce à son nouveau panneau arrière en verre dépoli. C’est beaucoup plus attrayant (sans parler des taches) que la finition brillante du Xperia 1 II.

Les deux téléphones occupent une empreinte très similaire, le Sony Xperia 1 III mesurant 165 x 71 mm et le Sony Xperia 1 II juste un millimètre plus grand dans les deux sens. Mais le nouveau téléphone est également plus épais de 0,3 mm, peut-être en raison de sa batterie plus grande.

Cela expliquerait certainement l’augmentation du poids, également, de 181 g à 186 g. La variante mmWave du Xperia 1 III ajoute un gramme supplémentaire et un peu à cela aussi.

Les deux téléphones sont dotés d’un dos Gorilla Glass 6 et d’un cadre en aluminium, et tous deux ont un indice complet de résistance à la poussière et à l’eau IP65/IP68. Cependant, le Xperia 1 III passe au Gorilla Glass Victus plus résistant pour l’affichage, tandis que le Xperia 1 II reste sur Gorilla Glass 6.

La taille des deux téléphones, grâce à un format d’écran de 21: 9, signifie qu’aucun n’est très facile à manier d’une seule main. Vous pouvez très bien atteindre le côté opposé avec votre main, mais bonne chance pour aller bien plus loin que la moitié de l’écran.

Le bord droit du Sony Xperia 1 III est l’un des plus occupés que nous ayons jamais vu dans un smartphone. À côté de la bascule du volume et du bouton d’alimentation (étendu pour incorporer un capteur d’empreintes digitales rapide et fiable), il y a un déclencheur dédié à deux niveaux, tout comme le Xperia 1 II. Mais unique au Xperia 1 III est l’ajout d’un bouton Google Assistant dédié, ce qui semble quelque peu superflu.

Les deux téléphones sont dotés de prises casque 3,5 mm, ce qui est sacrément extraordinaire dans un téléphone phare grand public. Pour compléter une offre audio phénoménale, les deux téléphones disposent également de haut-parleurs stéréo à déclenchement frontal, bien que les Xperia 1 III soient 30% plus puissants.

Afficher

Image 1 sur 2

Sony Xperia 1 III (Crédit image : TechRadar)Image 2 sur 2

(Crédit image : TechRadar)

Si le travail de conception de Sony est adorablement unique, vous pourriez en dire autant de ses écrans. Ces deux écrans mesurent 6,5 pouces, avec un rapport hauteur/largeur inhabituellement élevé de 21:9.

Cela fait chanter le contenu des films grand écran, en particulier avec l’absence totale d’encoches gênantes ou de courbes d’écran gênantes.

Les deux téléphones sont également capables d’une sortie de résolution 4K, ou 1644 x 3840 pour être précis. C’est aussi net que sur un smartphone moderne.

Toutes les applications et tâches ne tireront pas parti de cette résolution 4K, et la différence n’est pas aussi perceptible que FHD à QHD, encore moins HD à FHD. Mais chargez une vidéo 4K 21:9 sur YouTube et vous serez convenablement impressionné.

Le Sony Xperia 1 III ajoute une chose majeure à l’ensemble : le potentiel d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Caméra

Sony Xperia 1 III (Crédit image : TechRadar)

Sony n’a pas beaucoup changé son système de caméra du Xperia 1 II au Xperia 1 III. Le capteur large 12MP 1/1,7″ semble être identique, avec la même ouverture f/1,7, une distance focale de 24 mm, une taille de pixel de 1,8 µm, un PDAF Dual Pixel et un OIS.

Cette caméra principale partagée ne prend pas les meilleurs clichés absolus sur le marché, mais elle est certainement compétitive avec le pack leader. Les couleurs peuvent sembler atténuées, mais c’est en grande partie un choix artistique de Sony pour être aussi fidèle à la réalité que possible, avec des améliorations de traitement d’image minimales par rapport à ses concurrents.

Le système de mise au point automatique de Sony, en particulier, est à peu près le plus rapide et le plus intelligent que nous ayons utilisé dans un téléphone. Il se verrouillera même sur les animaux de compagnie.

Le capteur ultra-large 12MP 1/2,6″ semble également être partagé entre les deux téléphones, avec la même ouverture f/2.2, un angle de vision de 124˚ et un PDAF Dual Pixel. Le capteur de profondeur 0,3 MP TOF 3D est également présent sur les deux téléphones.

Même la caméra selfie 8MP 1/4″ f/2.0 semble être exactement la même sur les deux.

Là où le Sony Xperia 1 III mélange légèrement les choses, c’est le téléobjectif. Alors que le Xperia 1 II est équipé d’un seul objectif zoom 3x 12MP, le Xperia 1 III s’intègre dans un système unique à double objectif.

Le capteur 1/2,9″ lui-même est plus grand que l’équivalent 1/3,4″ du Xperia 1 II, ce qui signifie qu’il est meilleur en basse lumière (les deux reçoivent également l’OIS, d’ailleurs). Mais vous pouvez alors basculer physiquement entre un objectif f/2.3 3x et un objectif f/2.8 4.4x pour une plus grande plage de focales.

Le Sony Xperia 1 III ajoute également un revêtement d’objectif Zeiss T* pour réduire les reflets de l’objectif, tandis que la nouvelle application d’appareil photo intégrée rend l’appareil photo 1 III plus simple à utiliser.

La capture vidéo est tout aussi complète sur les deux téléphones, bien que le Xperia 1 III puisse s’étendre jusqu’à 4K à 120 ips. Le Xperia 1 II est bloqué à 4K/60fps, vous ne pouvez donc pas obtenir les mêmes images au ralenti ultra-nettes.

Spécifications et performances

La performance est une bosse générationnelle assez simple du Sony Xperia 1 II au Sony Xperia 1 III. Le Snapdragon 865 du premier était rapide pour l’époque, mais il a été remplacé par le Snapdragon 888 du second.

Alors que le Xperia 1 III reste avec 12 Go de RAM quel que soit le modèle, le Xperia 1 II n’offrait une telle disposition qu’un peu plus loin avec quelques éditions limitées régionales. Le modèle global ne contient que 8 Go.

Le Xperia 1 III a obtenu une moyenne de 3233 lors de nos tests multicœurs Geekbench 5, tandis que le Xperia 1 III a obtenu 3085. C’est une victoire confortable, mais à peine une différence sismique dans la puissance de traitement.

Vous aurez probablement du mal à faire la différence à l’utilisation. Les deux téléphones sont très rapides, et la principale différence en termes de sensation proviendra de l’écran 120 Hz du Xperia 1 III.

La série habituelle de jeux haut de gamme (Genshin Impact, PUBG, Fortnite, League of Legends: Wild Rift, etc.) fonctionnera également bien sur les deux. Ce n’est pas que le composant GPU du Snapdragon 888 n’est pas plus rapide, c’est qu’il n’y a pas (encore) de jeu qui tire pleinement parti de cette marge supplémentaire.

Pourtant, le nouveau téléphone a clairement un plus grand degré de pérennité et se sentira plus rapide plus longtemps. Il dispose également d’une option de stockage de 512 Go en plus du modèle de base de 256 Go, alors que c’est aussi loin que le Xperia 1 II va. Les deux ont des emplacements microSDXC à des fins d’extension, ce qui est plutôt rare dans les téléphones phares.

Les deux téléphones disposent également d’une connectivité 5G, bien que seul le Sony Xperia 1 III propose un modèle mmWave 5G entièrement compatible pour le marché américain.

Batterie

Sony Xperia 1 II (Crédit image : TechRadar)

Nous avons trouvé que la durée de vie de la batterie du Sony Xperia 1 II était l’un de ses points forts, mais l’ajout de mmWave 5G et d’un écran 120 Hz a évidemment incité Sony à augmenter la capacité du Sony Xperia 1 III.

Alors que le Xperia 1 II contient une batterie de 4000 mAh, le Xperia 1 III est équipé d’une cellule de 4500 mAh. Cela représente une augmentation d’environ 12% qui, combinée à une puce Snapdragon 888 plus efficace, devrait entraîner une augmentation notable de l’endurance.

Effectivement, nous avons constaté que nous pouvions faire durer le téléphone au moins une heure de plus avec le nouveau téléphone que lors de notre période de test avec le Xperia 1 II.

Nous avons constaté que le Xperia 1 III aurait beaucoup de charge à la fin d’une journée de travail complète, et il nous restait toujours environ 10 % environ vers 23 heures.

Sony a également renforcé sa disposition de charge rapide avec le nouveau téléphone. Vous obtenez maintenant un chargeur 30W dans la boîte (prenez ce Samsung) plutôt que l’unité 18W fournie avec le Xperia 1 II. Il prend cependant en charge jusqu’à 21W, ce qui devrait le voir correspondre plus ou moins aux 0 à 50% du Xperia 1 III en 30 minutes compte tenu de la différence de capacité de la batterie.

Le Sony Xperia 1 III ajoute également une charge sans fil inversée au mélange.

Emporter

Il n’est pas surprenant d’apprendre que le Sony Xperia 1 III est un téléphone similaire mais légèrement meilleur que son prédécesseur immédiat.

Sa conception et sa qualité de fabrication sont très similaires à celles du Xperia 1 II, ainsi que son ensemble de fonctionnalités de base. Mais le nouveau téléphone est un cran plus rapide, a une endurance légèrement meilleure, et il ajoute une option de taux de rafraîchissement de 120 Hz à cet écran OLED 4K déjà stellaire.

Les deux systèmes de caméra sont également équilibrés et rapides, mais le Xperia 1 III ajoute un nouveau téléobjectif variable pour des prises de vue zoomées supérieures, tout en offrant le potentiel des vidéos 4K au ralenti.

En termes pratiques, cependant, il y a peu à appeler entre ces deux téléphones. Ils sont tous les deux très chers, donc si vous voyez le Xperia 1 II fortement réduit au cours des prochains mois, cela pourrait s’avérer être le meilleur achat. Sinon, l’argent n’est pas un problème, le Xperia 1 III est l’un des meilleurs téléphones du marché.