Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III sont définitivement chauds

La dernière série de produits phares de Sony a finalement fait ses débuts ce mois-ci. Le Sony Xperia 1 III et le Sony Xperia 5 III sont désormais en tête de file de la firme japonaise. Mais malgré leur ensemble de fonctionnalités empilées, ils peuvent arriver avec des étiquettes de prix élevées.

Cela étant dit, nous vous avons demandé ce que vous pensez des nouveaux produits phares de Sony. Sont-ils chauds ou pas? Voici ce que vous nous avez dit.

Que pensez-vous des Xperia 1 III et 5 III?

Résultats

Il n’y a pas eu de concours ici. Avec plus de 1 300 votes, près de 90% des lecteurs d’Android Authority pensent que les nouveaux produits phares de Sony sont «chauds».

Ces lecteurs ont également de nombreuses preuves pour étayer leur argumentation. Le Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III voient des mises à niveau du taux de rafraîchissement de l’écran à 120 Hz. Les deux téléphones sont également équipés d’un téléobjectif variable. D’autres fans préférés, comme la prise casque 3,5 mm, le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et le produit phare de retour en silicone Qualcomm.

Cependant, tout le monde ne ressent pas cela. Seulement 10,6% des lecteurs pensent que les téléphones n’ont rien d’enthousiasmant. Ces lecteurs peuvent aussi avoir des munitions. Sony n’a pas vraiment poussé le bateau sur le design, les deux appareils rappelant totalement leurs prédécesseurs. La charge rapide est limitée à 30W – décidément plus lente que les vitesses offertes par Xiaomi et Oppo. Les produits phares de Sony resteront également probablement des investissements importants.

Au-delà du sondage lui-même, les lecteurs avaient aussi beaucoup de choses à dire.

Voici ce que tu avais à dire

EasyCare: appréciez les détails tels que l’état de santé de la batterie pendant 3 ans, la prise casque, la fente pour carte micro-SD et le chargeur intégré. Pour de nombreuses fois, les fabricants d’Android non sécurisés suivent les mouvements d’Apple sans raison valable.Farhan Ahmad Tajuddin: Je me demande comment l’autonomie de la batterie du 1 iii serait en considérant qu’il a une résolution d’écran 4K avec un taux de rafraîchissement d’écran de 120Hz. GSMArena a réussi à synchroniser 83h de la cote d’endurance de la batterie de l’an dernier 1 ii, et c’était avec le taux de rafraîchissement normal de 60Hz.Konstantin Cherkezov: Je pense que c’est un pas dans la bonne voie. Sony a peut-être commencé à apprendre de ses erreurs.c .: Le Xperia 1 iii a l’air incroyable, surtout avec les variables de zoom 3-5x. Si l’expérience logicielle va être bonne, je pourrais envisager ce téléphone car il me manquera désespérément la carte micro sd si j’obtiens un S21, mais le logiciel de Samsung et maintenant 3 ans de mises à jour majeures d’Android me gardent enfermé avec un S20.Joe Black: C’est le contraire de la génération précédente où je pense que le Xperia 1 II était un téléphone de moindre importance par rapport au Xperia 5 II. Mais vu à quel point ils ont rendu le Xperia 5 III encore pire cette année, 1 III semble soudainement être un meilleur choix.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Avez-vous d’autres réflexions sur les produits phares de Sony ou sur les résultats? Assurez-vous de les déposer ci-dessous.