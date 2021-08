Sony Xperia 1 IV : ce qu’on veut voir

in

Le Sony Xperia 1 III est sans doute le téléphone le plus impressionnant que Sony ait fabriqué depuis longtemps, nous attendons donc avec impatience ce qu’il fera ensuite avec le Sony Xperia 1 IV.

Il y a déjà quelques rumeurs sur le téléphone, que vous trouverez toutes ci-dessous, ainsi que des détails sur la date de sortie et le prix probables, et nous mettrons à jour cet article chaque fois que nous entendrons parler du prochain combiné phare de Sony.

Mais comme nous ne savons pas encore grand-chose, nous avons également inclus une liste de souhaits de choses que nous voulons que le Sony Xperia 1 IV offre, car aussi génial que soit le Xperia 1 III, notre examen quatre étoiles a noté un certain nombre de problèmes et domaines qui pourraient être améliorés.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain téléphone phare de SonyQuand est-il sorti ? Attendez-vous à une annonce au début de 2022Combien ça coûtera? Inconnu, mais le prix est sûr d’être élevé

Il n’y a pas encore de vraies rumeurs sur la date de sortie du Sony Xperia 1 IV, mais il est probable qu’elle soit annoncée début 2022, peut-être en avril, étant donné que le Sony Xperia 1 III a été annoncé en avril 2021. Cela dit, le Xperia 1 II et Les Xperia 1 ont été dévoilés en février de leurs années de lancement, ce mois est donc également possible.

Chaque fois que le Sony Xperia 1 IV est annoncé, l’attente jusqu’à sa mise en vente peut être beaucoup plus longue, car le Xperia 1 III ne sera mis en vente qu’à la fin du mois d’août, soit environ quatre mois après son annonce, et l’attente de les deux modèles précédents, de l’annonce au lancement, duraient environ trois mois.

Il n’y a pas encore d’informations sur les prix du Sony Xperia 1 IV, mais le Sony Xperia 1 III coûte 1 299,99 $ / 1 199 £ (environ 2 200 $ AU), donc le prochain modèle pourrait avoir un prix similaire. Quoi qu’il en soit, on s’attendrait à ce que ce soit très cher.

Le Sony Xperia 1 III est un téléphone très cher (Crédit image: TechRadar)

Nouvelles et fuites

Alors que le Sony Xperia 1 IV est probablement encore loin, nous entendons déjà certaines choses à ce sujet, y compris – selon @NodSikharulidze – il aura apparemment un appareil photo principal de 50MP.

Plus précisément, il aura apparemment le même appareil photo 50MP que le Google Pixel 6, mais ce téléphone n’a pas encore été lancé, donc même si cette fuite est correcte, nous ne pouvons pas être trop précis sur l’appareil photo. La source n’a pas non plus beaucoup d’antécédents, nous prendrions donc cela avec une pincée de sel.

Également dans l’actualité de la caméra, nous avons entendu dire que Sony pourrait utiliser un capteur qu’il a fabriqué lui-même pour la caméra frontale du Sony Xperia 1 IV, ainsi que des capteurs fabriqués lui-même pour les caméras arrière.

Le Xperia 1 III utilisait un capteur Samsung pour la caméra frontale, mais il n’est pas clair si le passage de Samsung à Sony serait une mise à niveau ou non.

Ce que nous voulons voir

Il y a beaucoup de choses que Sony pourrait ajouter ou modifier pour faire du Xperia 1 IV un meilleur téléphone que le Xperia 1 III, y compris ce qui suit.

1. Un scanner d’empreintes digitales à l’écran

Presque tous les téléphones Android phares ont désormais un scanner d’empreintes digitales à l’écran, mais pas le Sony Xperia 1 III – qui place son scanner sur le côté du téléphone.

Bien que ce ne soit pas le pire endroit pour cela, nous préférerions de loin le voir se déplacer sous l’écran, car c’est une position beaucoup plus moderne pour un scanner d’empreintes digitales, et compte tenu du prix que Sony facture pour ses téléphones haut de gamme, nous nous attendons à ce que le haut de gamme technologie.

2. Un prix inférieur

En parlant de prix, la gamme phare Xperia 1 de Sony est vraiment très chère, le Sony Xperia 1 III rivalisant avec le Samsung Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max pour le prix.

Avec son écran 4K 120 Hz, il justifie sans doute le prix, ou du moins s’en rapproche, mais Sony n’a pas l’attrait de Samsung ou d’Apple, donc un prix inférieur l’aiderait à déplacer plus d’unités.

3. Un zoom plus long

Nous voulons un zoom à plus longue portée que les offres Xperia 1 III (Crédit image: TechRadar)

La star de la configuration de l’appareil photo du Xperia 1 III est sans doute son téléobjectif adaptatif, qui possède deux objectifs qui partagent un capteur et offre deux distances de zoom optique différentes, vous offrant un choix de 2,9x ou 4,4x.

Leur faire partager un capteur est plus rapide que de basculer entre deux téléobjectifs complètement séparés (comme le fait par exemple le Galaxy S21 Ultra), donc avec tout cela à l’esprit, il est clair que Sony prend le téléobjectif au sérieux. Pourtant face au zoom 10x offert par le Galaxy S21 Ultra et certains téléphones Huawei, la gamme proposée ici n’est pas très impressionnante.

Bien sûr, un zoom à plus courte distance pourrait être plus utile pour certaines personnes, mais si Sony se donne la peine d’offrir deux distances de zoom différentes, nous aimerions qu’elles soient très différentes, avec l’option supérieure s’étendant idéalement à 10x, donc nous peut filmer tous ces animaux timides et les bâtiments éloignés.

4. Support logiciel à long terme

Sony a déclaré qu’il prévoyait de prendre en charge le Xperia 1 III pendant deux ans après son lancement, ce qui signifie probablement deux mises à jour Android majeures. C’est conforme à certains autres fabricants de téléphones, mais si l’on considère combien coûte le Xperia 1 III, ce n’est vraiment pas beaucoup de support du tout – d’autant plus qu’Apple prend en charge ses téléphones jusqu’à environ six ans, et Google est censé offrir cinq ans de mises à jour pour le Pixel 6.

À tout le moins, nous aimerions voir Sony égaler Samsung (et quelques autres) avec trois ans de mises à jour Android pour le Xperia 1 IV, mais idéalement, nous voulons qu’il aille encore plus loin et ouvre la voie à la prise en charge des logiciels Android.

Bien sûr, une partie de cela pourrait être hors de portée de Sony – si Qualcomm ne prend pas en charge le chipset Snapdragon que la société utilisera inévitablement, il pourrait être bloqué, mais nous voulons autant de support que raisonnablement possible.

5. Une batterie plus grosse

Lors de nos tests, nous avons constaté que le Sony Xperia 1 III durait assez longtemps entre les charges, mais il n’a qu’une batterie moyenne de 4 500 mAh, nous aimerions donc voir cela passer à 5 000 mAh dans le Xperia 1 IV pour, espérons-le, encore mieux vie.

Nous apprécierions également une charge plus rapide, car si les 30 W du Xperia 1 III sont raisonnables, ils sont éclipsés par les vitesses offertes par Xiaomi et OnePlus.