Sony Xperia 1, Xperia 5 et Xperia 10 Mk III: c’est le renouvellement de la gamme Xperia de 2021 | La technologie

Sony a annoncé sa gamme Xperia pour 2021 avec l’arrivée d’un trio d’as avec un ADN très photographique: il s’agit du Xperia 1 Mk III, du Xperia 5 Mk III et du Xperia 10 Mk III.

Sony maintient ses positions sur le marché mobile en 2021 avec le renouvellement de la gamme mobile Xperia. Le renouvellement de cette série n’affectera pas le nom de ces mobiles qui conservent la numérotation de l’année dernière, mais en ajoutant l’indicatif de la troisième génération.

La firme japonaise maintient la même gamme de produits que nous avions vue il y a des années avec un Sony Xperia 1 Mk III qui agit en tant que porte-étendard de la série; une Xperia 5 Mk III qui partage la même essence du produit phare mais avec un format plus compact; et le Xperia 10 Mk III comme le mobile le plus accessible du Gamme Xperia à partir de 2021.

Tous les téléphones présentés ont en commun l’engagement de Sony à rapprochez l’expérience photographique de vos appareils photo Alpha de la photographie mobile.

Sony Xperia 1 Mk IIISony Xperia 5 Mk IIISony Xperia 10 Mk IIIDimensions165 x 71 x 8,2 mm | 186 gr157 x 68 x 8,2 mm | 168 gr154 x 68 x 8,3 mm | 169 gÉcran 6,5 pouces OLED CinemaWide 21: 9 | 120 HZ | HDR | CinemaWide OLED 6,1 pouces | Full HD + (2 520 x 1 080 px) | Format ultra-large 21: 9 | 120 HZ | HDROLED 6 pouces CinemaWide | Full HD + (2 520 x 1 080 px) | Format ultra-large 21: 9 | HDR.ProcessorSnapdragon 888 5G | Adreno 660Snapdragon 888 5G | Adreno 660Snapdragon 690 5G | Adreno 619LRAM et mémoire12 Go | 256 Go et 512 Go 8 Go | 128 Go et 256 Go6 Go | 128 GoSystème d’exploitationAndroid 11Android 11Android 11Appareil photo arrièreMain: 12 Mpx | f / 1,7 | focale 24 mm | Capteur 1 / 1,7 “| Dual Pixel PDAF et OIS | Téléobjectif périscope: 12 Mpx | f / 2,3 – f / 2,8 | Distance focale 70-105 mm | Capteur 1 / 2,9” | Double PDAF et OIS | Ultra grand angle: 12 Mpx | f / 2,2 | focale 16 mm | 1 / 2,6 “| Double PDAF | Capteur auxiliaire principal iToFP 3D: 12 Mpx | f / 1,7 | Distance focale 24 mm | Capteur 1 / 1,7” | PDAF et OIS Dual Pixel | Téléphoto périscope: 12 Mpx | f / 2,3 – f / 2,8 | focale 70 – 105 mm | Capteur 1 / 2,9 “| Double PDAF et OIS | Ultra grand angle: 12 Mpx | f / 2,2 | distance focale 16 mm | 1 / 2,6” | Double PD.rincipal: 12 Mpx | f / 1,8 | focale 27 mm | Capteur 1 / 2,8 “| Téléobjectif: 8 Mpx | f / 2,4 | Capteur 1 / 2,8” focal 54 mm | Ultra grand angle: 8 Mpx | f / 2,2 | focale 16 mm | Caméra frontale 1/4 “8 Mpx8 Mpx8 Mpx | f / 2.0 Connectivités Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.1 | NFC | GPS | 5G | USB C | prise casque Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.1 | NFC | GPS | 5G | USB C | prise Wi -Fi 6 | Bluetooth 5.1 | NFC | GPS | 5G | USB C | prise casque Batterie 4500 mAh | Charge rapide 30 W (chargeur inclus) | Prend en charge la charge sans fil 4500 mAh | Charge rapide 30 W (chargeur inclus) 4500 mAh

Sony Xperia 1 Mk III: le Xperia habituel revient plus “Alpha” que jamais

À la surprise de personne, le Le Xperia 1 Mk III se positionne comme le modèle le plus complet de la gamme avec le meilleur équipement des trois modèles.

Le modèle de cette année reste fidèle aux performances de l’année dernière avec peu de variations dans les dimensions et l’esthétique. Monter un écran OLED 6,5 pouces le maintien du format 21: 9 ultra-large avec une résolution 4K et tTaux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le moteur qui animera la bête Sony est le Processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui le place parmi les plus puissants du moment, et s’accompagne d’un GPU Adreno 660, avec Mémoire RAM de 12 Go et deux versions avec 256 Go et 512 Go stockage interne.

Là où les différences sont les plus appréciées, c’est dans l’équipement photographique du Xperia 1 MK III. Cette année, la marque japonaise a suivi la voie amorcée par la génération précédente, rapprochant l’expérience photographique de ses appareils photo professionnels sans miroir de la photographie mobile.

Tout comme dans la génération précédente tous les capteurs sont de 12 mégapixels, mais la principale nouveauté se trouve dans le téléobjectif périscope qui fournit une focale variable allant de 70 à 105 mm avec une ouverture de f / 2,3 (à 70 mm) et f / 2,8 (à 105 mm).

Accompagnant ce nouveau téléobjectif, nous trouvons deux vieilles connaissances telles que l’objectif Ultra grand angle avec une distance focale de 16 mm et ouverture f / 2,2, et chambre principale avec 24 mm et ouverture f / 1.7.

Les nouveautés photographiques ne se voient pas seulement de l’extérieur, à l’intérieur on trouve certaines fonctions dont la nouvelle gamme Xperia hérite directement du Sony A9 II, L’appareil photo professionnel sans miroir de Sony. Certains d’entre eux ont également été trouvés dans le modèle de l’année dernière en tant que mode de suivi oculaire pour les personnes et les animaux.

Le passage à un processeur plus puissant a également permis de passer à Prise de vue en rafale à 20 ips et suivi en temps réel des objets en mouvement pour les garder toujours au point avec l’aide de l’intelligence artificielle et Capteur iToF 3D qui mesure constamment les distances.

Le nouveau lot de mobiles Xperia augmente la capacité de sa batterie, qui va jusqu’à 4500 mAh avec charge rapide de 30 W avec le chargeur inclus dans la boîte et le support pour la charge sans fil.

Xperia 5 Mk III: même puissance en taille compacte

Pour les utilisateurs qui veulent “presque” tout l’équipement et la puissance que nous avons mentionnés dans la section précédente, mais dans un format plus compact, le candidat est Xperia 5 MK III.

Comme nous l’avons vu dans la génération précédente, il offre la même expérience de divertissement, de photographie et de design que son grand frère, mais dans des dimensions plus gérables.

Les seules différences que l’on trouve entre les deux modèles concernent la taille de l’écran, qui réduit sa diagonale à 6,1 pouces avec résolution Full HD +, mais garde le même tTechnologie OLED et la Taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il conserve également la même expérience photographique avec la même configuration de caméra, à l’exception du capteur 3D iToF qui est réservé exclusivement au modèle haut de gamme.

La configuration de la mémoire est une autre caractéristique qui souffre d’une réduction à la baisse puisque le Sony Xperia 5 Mk III sera disponible en versions avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

L’un des avantages du Xperia 5 Mk III est de conserver la même capacité de Batterie de 4500 mAh que le Xperia 1 MK III, mais avec un poids et des dimensions plus contenus. Le milieu du Xperia est compatible avec Charge rapide de 30 W, mais il reste hors de la charge sans fil.

Sony Xperia 10 Mk III: l’expérience «Xperia» à la portée de tous

Tous les utilisateurs n’ont pas besoin de la précision et des fonctionnalités avancées des caméras Xperia 1 et 5 Mk III, mais tout le monde aime prendre de bonnes photos avec son mobile et profitez du contenu sur votre écran.

Sous cette prémisse, nous obtenons le Xperia 10 Mk III le mobile le plus abordable de la gamme Xperia de 2021 qui fait également le saut vers la 5G de pair avec Processeur Qualcomm Snapdragon 690 incorporant un GPU 619L intégré, pris en charge par 6 Go de RAM et 128 Go stockage interne.

Le Xperia 10 Mk III n’est pas le «plus jeune des frères» uniquement en raison de ses caractéristiques plus modestes, mais aussi en raison de son Écran OLED de 6 pouces avec résolution Full HD + et le rapport hauteur / largeur 21: 9 qui promet une excellente expérience de cinéma et de jeu. Quelque chose qui habilite, y compris un bon système de son haute résolution.

Dans la section photographique, le Xperia 10 Mk III est livré avec un Caméra frontale 8MP et trois caméras arrière avec la configuration suivante:

12 Mpx principal avec ouverture f / 1,8 et focale de 27 mm. Téléobjectif 8 Mpx avec f / 2,4 et longueur focale 54 mm. 8MP ultra grand angle avec ouverture f / 2,2 et focale de 16 mm.

Prix ​​et disponibilité de la gamme Xperia 2021 en Espagne

La gamme de téléphones Xperia à partir de 2021 a frappé le marché mondial au début de l’été, mais une date précise pour son arrivée sur les marchés européens n’a pas été révélée car son déploiement sera probablement intensifié pour garantir l’approvisionnement en unités.

Sony n’a pas non plus révélé les prix définitifs auxquels ces modèles, nous devrons donc attendre un certain temps pour confirmer officiellement les prix.