Sony Xperia 10 III annoncé (mise à jour: prix et précommandes dans l’UE révélés)

Crédit: Sony Sony a lancé le Xperia 10 III aux côtés de ses nouveaux produits phares. Le nouveau téléphone de milieu de gamme offre une connectivité 5G et une batterie plus grosse. Cependant, vous obtenez toujours une résistance à l’eau et un combo triple caméra polyvalent.

Mise à jour, 12 mai 2021 (16 h 31 HE): Lorsque Sony a révélé sa liste de nouveaux smartphones, y compris le Sony Xperia 10 III, il n’a pas révélé beaucoup d’informations sur les prix. Enfin, nous avons au moins le prix européen du téléphone aujourd’hui. Le 10 III vous coûtera 429 € (~ 518 $). Il existe en quatre couleurs (noir, bleu, rose, blanc), mais la disponibilité des couleurs varie selon la région.

Les précommandes de l’appareil sont désormais ouvertes en Europe. Pour en savoir plus, visitez votre version régionale du site Web Sony et recherchez-y la disponibilité.

Il n’y a toujours pas d’informations sur les prix ou la disponibilité de ce téléphone aux États-Unis, ni sur le moment où il sera réellement expédié dans n’importe quel pays. Sony classique.

Article original, 14 avril 2021 (05 h 15 HE): Sony a lancé le Xperia 10 II l’année dernière, et cela ressemblait à une proposition plutôt intéressante sur le papier. Un téléphone de milieu de gamme avec une résistance à l’eau et une configuration flexible à trois caméras (avec un téléobjectif), il était certainement l’un des appareils les plus intrigants du marché.

Maintenant, Sony fait le suivi de cet appareil avec le Xperia 10 III, apportant certaines de ces mêmes fonctionnalités tout en offrant également quelques mises à niveau notables. Le nouveau téléphone contient des spécifications de base solides, avec un processeur Snapdragon 690 5G de milieu de gamme, un écran FHD + OLED de 6 pouces (21: 9, 60 Hz), 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Nous obtenons également une batterie plus grosse pour aller avec la connectivité 5G, car le nouvel appareil contient la même batterie de 4500 mAh que celle des Xperia 1 III et 5 III récemment annoncés (une augmentation de 900 mAh par rapport au 10 II). Vous obtenez également des vitesses de charge de 30 W avec les nouveaux produits phares, mais cela nécessite malheureusement un achat séparé.

Crédit: Sony

Passant à l’arène de la photographie, le Sony Xperia 10 III propose une configuration de triple caméra arrière qui est en grande partie identique à l’appareil Sony de l’année dernière. Cela signifie que vous avez un appareil photo principal 12MP (bien qu’avec une ouverture f / 1,8 plus large), un appareil photo ultra-large 8MP avec un champ de vision de 120 degrés et un téléobjectif 8MP 2X. Un appareil photo 8MP dans le cadre supérieur gère vos selfies.

D’autres caractéristiques notables incluent la résistance à l’eau IP65 / 68, un port de 3,5 mm, la prise en charge LDAC et aptX HD, un scanner d’empreintes digitales latéral et Android 11.

Le Sony Xperia 10 III devrait être lancé au début de l’été, selon le constructeur japonais. Sony n’a pas révélé les prix, mais le téléphone de l’année dernière a été lancé à 369 € (~ 442 $) en Europe, nous nous attendons donc à un prix similaire pour le nouveau téléphone.