Sony Xperia 10 III Lite annoncé, mais pas pour tout le monde

Le Sony Xperia 10 III Lite vient d’être dévoilé dans le Japon natal de l’entreprise. Le téléphone dispose de la moitié du stockage embarqué du Xperia 10 III. Le téléphone sera mis en vente le 27 août pour 46 800 JPY (~ 425 $).

Sony propose une nouvelle version de son smartphone Xperia 10 III dans son pays d’origine, le Japon. La société a annoncé aujourd’hui le Xperia 10 III Lite (via GSMArena), qui sera mis en vente chez plusieurs opérateurs MVNO basés au Japon le 27 août.

La grande différence entre les deux téléphones est que le Xperia 10 III Lite disposera de 64 Go de stockage embarqué extensible, contre 128 Go de stockage pour le Xperia 10 III standard. Il y a aussi quelques autres petites différences. Le modèle Lite n’aura pas de prise en charge de la radio FM, et il n’est vendu que comme un smartphone SIM unique, bien qu’il ait également une eSIM pour ajouter une deuxième ligne téléphonique.

Sinon, les spécifications matérielles du modèle Lite sont les mêmes que sur le Xperia 10 III. Les deux ont un écran de 6 pouces avec 6 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 690, une batterie de 4 500 mAh et Android 11 installé. La version Lite a également le même matériel de caméra. Cela signifie qu’il dispose d’une caméra arrière principale de 12MP, d’une caméra ultra-large de 8MP, d’un capteur téléobjectif de 8MP et d’une caméra frontale de 8MP. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales latéral et le téléphone a une résistance à l’eau IP65/68.

Le Xperia 10 III Lite sera vendu en plusieurs couleurs, dont le noir, le blanc, le rose et le bleu, dont les deux derniers seront apparemment exclusifs aux clients Rakuten Mobile. Le téléphone sera au Japon au prix de 46 800 JPY (~ 425 $). Le Xperia 10 III standard coûte 51 480 JPY, ou 429 € (~ 518 $) si vous l’achetez en Europe. Il semble douteux que Sony vende ce modèle Lite aux États-Unis, mais on ne sait jamais.