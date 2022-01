Sony Xperia 5 III : Disponible aux États-Unis avec un joli cadeau

Robert Triggs / Autorité Android

Le smartphone Sony Xperia 5 III est enfin disponible aux États-Unis. Sony offrira aux premiers acheteurs un ensemble gratuit d’écouteurs sans fil WF-1000XM3. Le prix de détail suggéré du téléphone est de 999 $.

Sony a lancé sa dernière paire de smartphones «Mach III» à l’été 2021. Alors que le Sony Xperia 1 III est arrivé aux États-Unis cette année-là, son petit frère vient tout juste d’arriver sur nos côtes.

À partir d’aujourd’hui, le Sony Xperia 5 III est désormais disponible aux États-Unis. Ce téléphone est légèrement plus petit que le Xperia 1 III et a des spécifications légèrement plus faibles. Cependant, il possède à peu près le même système de caméra et deux des caractéristiques les plus intégrées de la gamme : un port casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD.

Aux États-Unis, le téléphone coûte 999 $. Cela peut sembler raide (parce que c’est le cas), mais c’est moins cher que le Xperia 1 III, qui commence à 1 299 $. Aie.

Pour aider à atténuer le choc des prix, les premiers acheteurs peuvent obtenir le Sony Xperia 5 III avec un ensemble gratuit de véritables écouteurs sans fil WF-1000XM3. Ces bourgeons les mieux notés sont parmi les meilleurs de l’industrie, vraiment surpassés par le modèle WF-1000XM4 sorti en 2020. Ils ont une valeur de 200 $, donc c’est vraiment un cadeau sympa.

De plus, les premiers acheteurs obtiennent également 43 200 points Call of Duty: Mobile CP, d’une valeur de 540 $. Évidemment, vous devez jouer à CoD: Mobile pour que cela présente un intérêt.

Au moment de la publication, les annonces pour le téléphone sont disponibles chez Best Buy et Amazon, mais pas encore avec les cadeaux. Les cadeaux sont déjà répertoriés sur Sony.com si vous souhaitez emprunter cette voie.

Le Sony Xperia 5 III est disponible en noir et vert. Malheureusement, le coloris Frosted Purple du Xperia 1 III n’a pas été intégré à la gamme Xperia 5.

