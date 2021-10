Sony Xperia Pro-I apporte un appareil photo principal de 1 pouce et un prix élevé

TL;DR

Sony a annoncé le Xperia Pro-I. Le smartphone centré sur l’appareil photo contient un capteur de 1 pouce, un écran 4K et un SoC Snapdragon 888. Il existe également une multitude d’accessoires pour les vloggers et les passionnés.

Sony est assez habile dans la fabrication d’appareils photo sans miroir compacts mais performants. Ce n’est pas trop mal non plus pour faire des smartphones. Donc effectivement, ce serait une idée astucieuse de fusionner les deux en un seul appareil, non ? C’est apparemment ce qu’est le nouveau Xperia Pro-I de l’entreprise.

Le Sony Xperia Pro-I n’est pas un successeur direct du Xperia Pro original, qui a fait ses débuts plus tôt cette année. Au lieu d’emballer un port de sortie HDMI que peu de gens semblaient adopter, le Xperia Pro-I intègre un capteur de caméra principal de 1 pouce qui domine la plaque arrière du téléphone. Il se trouve derrière un objectif 24 mm qui peut tirer à f/2,0 et f/4,0. Ce n’est en aucun cas le premier téléphone avec appareil photo 1 pouce que nous ayons vu dans la nature, mais il pourrait être plus accessible à la plupart que le Sharp Aquos R6 ou le Leitz Phone 1 de Leica.

Sony revendique également une liste d’avantages en utilisant un capteur aussi grand. Moins de bruit de lumière faible, plus de bokeh, une mise au point automatique qui couvre « 90 % du cadre » et un effet de volet roulant supprimé lors de la capture d’objets en mouvement. En termes de vidéo, le Sony Xperia Pro-I peut filmer en 4K à 120 ips avec HDR et utilise la stabilisation optique de l’image partout. Il existe également un mode vlogger, qui inclut le suivi d’objets jusqu’à 120 images par seconde en 4K et l’intelligence de la mise au point des yeux dans les modes vidéo. Sony propose également un accessoire de prise de vue et un moniteur de vlog (voir ci-dessous).

Au-delà du capteur principal, Sony ajoute deux capteurs supplémentaires au Xperia Pro-I. Un capteur 12MP 1/2,9 pouces se trouve derrière un objectif 50 mm f/2,4 pour les portraits, tandis qu’un capteur 12 MP 1/2,5 pouces supplémentaire est utilisé avec un objectif 16 mm f/2,2 pour les prises de vue ultra-larges. Notamment, il n’y a pas de téléobjectif à longue portée ici, ce qui pourrait être une omission décevante pour certains. Une caméra selfie 8MP est positionnée dans le cadre supérieur à l’avant.

Spécifications du Sony Xperia Pro-I

En termes de spécifications de base, le Sony Xperia Pro-I est principalement basé sur le Xperia 1 III. Il utilise le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm comme base avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS. En outre, des emplacements double SIM avec un emplacement pour carte microSD partagé et une fonction de prise casque 3,5 mm.

L’écran OLED 4K familier de 6,5 pouces se trouve à l’avant, avec une résolution de 3 840 x 1 644. Un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz rejoint son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il contient également 100 % de la gamme DCI-P3. Tout cela est alimenté par une batterie de 4 500 mAh qui se recharge à 30 W via USB-C.

Parmi les autres subtilités, citons la prise en charge de Bluetooth 5.2, un capteur d’empreintes digitales latéral, NFC, un bouton d’obturateur de caméra dédié, une boucle de montage de sangle de caméra et Gorilla Glass Victus appliqué sur l’écran. Les haut-parleurs stéréo « pleine scène » sont également compatibles avec le format 360 Reality Audio de Sony.

Prix ​​et disponibilité du Sony Xperia Pro-I

Alors que le précédent smartphone Pro de Sony contenait des fonctionnalités clés que seule une infime partie de la population utiliserait, son véritable problème était son prix. À 2 500 $, c’était beaucoup trop cher pour avoir un impact sur le marché. Sony a apparemment appris de ses erreurs cette fois-ci.

Le Sony Xperia Pro-I est beaucoup plus accessible mais toujours cher. Il sera vendu au détail aux États-Unis pour environ 1 800 $. C’est toujours un joli centime pour un smartphone et le met bien dans un territoire pliable. Les précommandes commencent le 28 octobre, tandis que l’expédition commence en décembre.