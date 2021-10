Sony Xperia Pro-I est le téléphone vlogger ultime avec un capteur d’appareil photo massif de 1 pouce, un moniteur d’affichage arrière

Que souhaitez-vous savoir

Le nouveau Xperia Pro-I de Sony est doté de l’un des plus grands capteurs d’appareil photo sur un smartphone. Le capteur de 1 pouce dispose d’une ouverture variable pour différentes situations d’éclairage. Sony lance un accessoire d’affichage secondaire permettant aux blogueurs de s’enregistrer.

Après l’impressionnant Xperia 1 III, Sony ne devait plus faire d’annonces majeures sur les smartphones cette année, mais la société nous a pris par surprise avec le lancement du nouveau Xperia Pro-I (prononcé « Pro eye »). Le « I » signifie « imagerie ».

Le nouveau smartphone est le successeur du Xperia Pro qui a été lancé début 2020 avant de finalement faire son chemin vers les États-Unis cette année. Comme ce téléphone, le nouveau Xperia Pro-I est axé sur la créativité, mais contrairement à ce téléphone, il ne s’appuiera pas sur un appareil photo coûteux séparé pour faire le travail.

Le Xperia Pro-I est doté d’un grand capteur d’appareil photo principal de 1 pouce, correspondant au Sharp Aquos A6 pour le plus grand capteur d’appareil photo sur un smartphone moderne. Il utilise le même capteur que l’appareil photo Sony RX100 et a une résolution de 12MP avec une ouverture variable de f/2.0 à f/4.0 pour fournir une capture de lumière optimale dans différents scénarios, ce pour quoi les meilleurs téléphones Android de Samsung étaient connus.

Sony souligne les avantages d’un capteur aussi grand, ce qui le rend idéal pour capturer plus de lumière pour les photos et capturer de meilleures vidéos avec une profondeur plus naturelle. Comme les offres phares récentes de Sony, l’accent est mis sur la capture vidéo, et Sony souhaite cibler les vloggers avec cet appareil.

Pour ce faire, la société lance un nouvel accessoire intéressant qui transformera le Xperia Pro-I pour vous offrir quelque chose qui s’apparente à une caméra de vlogging dédiée. L’ajout le plus notable est le nouveau Vlog Monitor, un écran secondaire qui se fixe à l’arrière du téléphone. Avec cela, vous pouvez capturer une vidéo de vous-même à partir du capteur de 1 pouce tout en vous gardant dans le cadre.

Le moniteur Vlog dispose d’un écran HD de 3,5 pouces connecté via le port USB-C. Le moniteur comprend une prise jack 3,5 mm pour un micro externe et est compatible avec la poignée de prise de vue VCT-SGR1 existante de Sony pour un contrôle facile.

Sony a également annoncé sa dernière application professionnelle, Videography Pro, rejoignant les applications Photography Pro et Cinematography Pro pour une expérience de prise de vue plus manuelle. Cela ressemble beaucoup à cette dernière application, bien qu’elle soit destinée aux blogueurs et aux journalistes avec un bouton automatique dédié pour une prise de vue rapide tout en permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle à tout moment.

Les autres spécifications incluent un appareil photo ultra grand angle 12MP et un téléobjectif 12MP. Malheureusement, vous ne trouverez pas de téléobjectif variable comme sur le Xperia 1 III. Cependant, vous trouverez le même écran 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’appareil est alimenté par le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Le téléphone est doté d’une prise en charge inférieure à 6 5G mais sans mmWave, et garder les lumières allumées est une batterie de 4 500 mAh.

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, le Xperia Pro-I, comme son prédécesseur, ne sera pas bon marché. Le téléphone vous coûtera 1800 $, ce qui est tout autant que le Samsung Galaxy Z Fold 3, et le moniteur Vlog coûtera 200 $ supplémentaires. Les précommandes commencent le 28 octobre et l’appareil sera expédié le 10 décembre.