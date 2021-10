Sony Xperia Pro-I : un appareil photo d’abord, un téléphone ensuite

Sony est prêt à lancer un nouveau téléphone 5G doté d’un premier appareil photo, le Xperia Pro-I, dans la bataille pour la suprématie de l’appareil photo des smartphones. Moins de 12 heures après que les critiques de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont commencé à être publiées en ligne, et tous les passionnés d’appareils photo essayant de déterminer si le Pixel 6 Pro ou l’iPhone 13 Pro Max a le meilleur appareil photo pour smartphone, Sony veut être dans le mélanger avec le Xperia Pro-I.

Le « I » du Xperia Pro-I signifie imagerie, qui rend hommage à la gamme populaire d’appareils photo à objectif interchangeable sans miroir Alpha et de caméras vidéo professionnelles de Sony, plutôt qu’aux noms de modèles d’appareils photo point-and-shoot comme le Sony RX100 VII (Mark 7 ). C’est du moins ce que nous ont dit les représentants de Sony qui informaient les journalistes avant cet événement. La star du spectacle est évidemment la technologie de l’appareil photo de cet appareil, il est donc tout à fait juste de considérer le Xperia Pro-I comme un appareil photo livré avec un téléphone connecté.

La triple caméra arrière du Xperia Pro-I.Image : Sony

Après tout, il se distingue par l’utilisation d’un capteur d’image Exmor RS similaire de type 1.0 avec AF à détection de phase (autofocus) qui alimente le RX100 VII, le point-and-shooter préféré des vloggers et des touristes. Ce grand capteur de caméra de 1 pouce permet « des performances exceptionnelles en faible luminosité, une plage dynamique élevée et un magnifique bokeh », selon Sony. Cependant, DPReview note que bien que ce capteur de 1 pouce mesure 20 mégapixels au total, le Xperia Pro-I n’utilise qu’une partie du capteur, ce qui signifie qu’il produit une image de 12 mégapixels sur cet appareil.

Bien que rare, Sony n’est pas le premier à inclure un capteur de 1 pouce dans un téléphone. L’Aquos R6 de Sharp en avait un lorsqu’il a été annoncé plus tôt cette année, tout comme le CM1 de Panasonic de 2014.

Le Xperia Pro-I de Sony dispose d’un total de trois appareils photo de 12 mégapixels à l’arrière (un principal, un ultra-large et un téléobjectif) et un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant. Bien que ces caméras semblent à faible résolution, le représentant de Sony était très désireux d’expliquer qu’elles contiennent des pixels moins nombreux mais plus grands (2,4 µm), où chaque pixel capture plus de détails, une plage plus dynamique et une plus grande profondeur de champ. La société semble convaincue qu’elle n’a pas besoin de rechercher des nombres de mégapixels plus élevés comme ses rivaux.

Les caméras arrière du Xperia Pro-I utilisent trois objectifs en verre de Zeiss. Son objectif principal de 24 mm a une double ouverture (f2.0/f4.4) qui vous permet de modifier la profondeur de champ plus rapidement pour créer un « bokeh authentique », plutôt que l’effet bokeh créé par logiciel numérique que produisent d’autres téléphones.

L’écran du téléphone a un rapport hauteur/largeur de 21:9, ce qui en fait un appareil étroit et haut.Image : Sony

Le Xperia Pro-I comprend le même processeur d’imagerie BIONZ X que celui de l’appareil photo sans miroir professionnel A9 de Sony pour le sport, ce qui lui permet de prendre jusqu’à 20 images par seconde en rafale similaire aux smartphones récents de Sony comme le Xperia 1 III. Il s’agit du rare appareil photo pour smartphone qui est rapide à l’autofocus et capable de suivre en temps réel les yeux (humains et animaux) dans les images fixes et les vidéos. En parlant de vidéos, Sony affirme que le Xperia Pro-I est le premier smartphone au monde capable d’enregistrer des vidéos 4K à 120 ips et de conserver les 120 images. Alors que d’autres smartphones peuvent enregistrer des vidéos 4K, ils compressent souvent les images dans un fichier plus petit, ce qui signifie que vous n’aurez pas autant de contrôle en post-production.

Du côté du téléphone du Xperia Pro-I, il dispose d’un écran OLED 21:9 3840×1644 de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à un rapport d’aspect 21:9 relativement mince. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, et les modèles déverrouillés devraient fonctionner sur la plupart des réseaux 4G dans le monde, ainsi que sur la 5G inférieure à 6 GHz. Il y a 12 Go de RAM, 512 Go de stockage interne, un emplacement pour carte microSDXC et une batterie de 4 500 mAh qui peut être chargée rapidement à 30 W. Malgré ses spécifications haut de gamme et modernes, le Xperia Pro-I dispose toujours d’une prise audio 3,5 mm pour les créateurs qui ont besoin de brancher un micro et d’un trou de sangle pour glisser une dragonne pour plus de sécurité.

Le Xperia Pro-I sera expédié en décembre 2021 pour 1 800 $ (1 599 £). C’est le même prix que le modèle pliable phare de Samsung, le Z Fold 3, et 200 $ de plus que le modèle 1 To de l’iPhone 13 Pro Max d’Apple, qui coûte 1 599 $. C’est aussi plus qu’un RX 100 VII à 1 300 $ de Sony, et le même prix que le Sony A7C plein format à 1 800 $. Mais l’objectif de Sony avec le Xperia Pro-I est de fournir un appareil capable de tout faire, combinant la qualité d’un appareil photo compact dédié avec un téléphone 5G fin (0,35 pouce).

Les précommandes pour le Sony Xperia Pro-I débuteront le 28 octobre 2021 à 10h00 HE.