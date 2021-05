Sony YAY! accélère la production de contenu; s’attend à une augmentation du nombre de téléspectateurs

Sony YAY! prévoit de lancer environ 13 jeux au cours de l’année de Hunny Bunny, Paap-O-Meter, Thakela et Pakela.

Alors que les enfants continuent de rester à l’intérieur après la propagation de Covid-19, les chaînes de télévision pour enfants semblent continuer à en profiter. Les analystes prédisent que le genre pour enfants – qui a connu une augmentation de 27% du nombre de téléspectateurs, obtenant une part de sept pour cent dans le genre de visionnage de la télévision – est revenu à la normale de cinq pour cent après le déverrouillage, devrait à nouveau augmenter avec le début des vacances d’été. «L’année dernière, Sony YAY! vu une augmentation du nombre de téléspectateurs en lock-out et en gardant à l’esprit la situation actuelle, nous nous attendons à une augmentation dans les mois d’été à venir après la fin des examens en ligne », Leena Lele Dutta, chef d’entreprise, Sony Pictures Networks India, Kids Genre, a déclaré à BrandWagon Online, ajoutant que la chaîne avait enregistré une croissance de 42% en glissement annuel de l’audience.

À l’approche des vacances d’été, la chaîne a créé un pipeline de contenu comprenant de nouvelles émissions et de nouveaux films. “Cette année, nous avons presque doublé notre plan de contenu, passant de 300 à 350 épisodes par an à la production de 500 à 550 épisodes tout au long de l’année”, a ajouté Dutta. La chaîne a lancé son émission phare Taarak Mehta Kka Chhota Chashmah qui est une version animée de son émission populaire Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et dispose d’une banque de 50 épisodes de Honey Bunny ka Jhol Maal pour les vacances d’été. En mai-juin, la chaîne lancera une nouvelle émission Bhalu Yeh Bindaas Hai avec un nouveau film Thakela And Pakela- Bhoot Boss et des épisodes de Paap-O-Meter. De plus, Sony YAY! prévoit de ramener l’émission animée Obocchama Kun en juin-juillet, après son lancement en avril. Selon Dutta, cette année, l’accent sera mis sur la montée en puissance de la production cinématographique des adresses IP de la chaîne. «Au cours de l’année, nous prévoyons de lancer environ 30 films de nos adresses IP et quatre de Paap-O-Meter. Nous cherchons également un film pour Taarak Mehta Kka Chhota Chashmah d’ici la fin de l’année », a-t-elle expliqué.

Fait intéressant, le contenu de Sony YAY! A également attiré l’attention sur la plate-forme numérique. La chaîne affirme que leurs plates-formes numériques ont connu une croissance de 75% sur les neuf chaînes YouTube. «Bien que nous ne soyons pas disponibles sur SonyLiv, notre plate-forme Youtube a connu une augmentation du nombre de vues avec environ 30 millions de téléspectateurs uniques sur la chaîne YouTube de Sony YAY! L’année dernière. En fait, notre émission Kicko & Super Speedo, qui a sa propre chaîne YouTube, a enregistré une audience plus élevée que la chaîne YouTube de Sony YAY! », A expliqué Dutta.

En ce qui concerne les revenus publicitaires, la chaîne a été touchée par de faibles volumes d’annonces l’année dernière malgré une audience élevée, mais affirme avoir assisté à une augmentation des ventes d’annonces depuis septembre. «Chez Sony YAY! nous avons vu une augmentation phénoménale des volumes d’annonces à partir de septembre et nous sommes de retour à nos niveaux d’avant covid d’un mois à l’autre. Actuellement, nous constatons une augmentation trimestrielle de 25 à 30% des volumes d’annonces. Cependant, nous prévoyons que cela augmentera pendant le trimestre d’été d’avril à juin. En outre, notre croissance combinée à la liste de contenu pour l’été, nous prévoyons également une augmentation des tarifs publicitaires », a déclaré Dutta. Selon les estimations de l’industrie, le coût d’un spot publicitaire de dix secondes sur une chaîne pour enfants varie entre 1 000 et 3 000 roupies pendant les heures de grande écoute, entre 20 h et 22 h.

Elle a également souligné comment la chaîne attend de la catégorie de marques non-enfants qu’elle fasse de la publicité. Alors que les produits de grande consommation ont la part la plus élevée de volumes d’annonces dans le genre pour enfants, une tendance qui se poursuit également cette année, des catégories non conventionnelles telles que le commerce électronique explorent désormais également le genre. «Étant donné que le genre pour enfants permet beaucoup de co-visionnage avec les parents et les adultes, de nombreuses marques non-enfants tirent parti de cette tendance d’audience. Par exemple, nous avons fait de la publicité pour Nykaa sur notre chaîne, ciblant leurs publicités sur les mères », a déclaré Dutta. De plus, Sony YAY! a actuellement cinq jeux d’adresses IP originales et a recueilli plus de 19 millions de téléchargements jusqu’à présent. En tirant parti de cela, la chaîne prévoit de lancer environ 13 jeux au cours de l’année de Honey Bunny, Paap-O-Meter, Thakela et Pakela.

