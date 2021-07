Sony ZV-E10, premières impressions du nouvel appareil photo APS-C que tous les streamers voudront | La technologie

Il y a un peu plus d’un an, Sony nous présentait son ZV-1, ongle appareil photo compact avancé spécialement conçu pour que toute personne sans connaissances techniques puisse créer des vidéos et du contenu en qualité 4K et avec un système d’approche professionnel, tout en voyageant léger.

Devant le succès obtenu, la firme japonaise a développé le Sony ZV-E10, un appareil photo tout aussi maniable que le ZV-1, mais avec des objectifs interchangeables et un capteur APS-C. Nous avons pu le tester pendant quelques jours et ce sont les nôtres premières impressions du nouveau Sony ZV-E10.

La Sony ZV-E10 Il renforce la nouvelle gamme de caméras compactes et faciles à utiliser pour les créateurs de contenu, les Vloggers ou les streamers qui n’ont pas besoin de connaître la vidéo, l’audio ou la photographie pour obtenir des vidéos de bonne qualité, ajoutant une plus grande polyvalence avec la possibilité d’utiliser Objectifs Sony à monture E.

Sony ZV-E10Dimensions113 x 64,2 x 44,7 mm | Capteur CMOS Exmor APS-C de 346 grammes | Écran LCD 24MP Écran tactile large TFT de 7,5 cm (type 3.0) | 921 600 pointsSystème de mise au pointHybrid auto (mise au point par contraste / détection de phase) | Approche de suivi oculaire pour les humains et les animaux | 425 points de focalisation | Rafale de 11 fps jusqu’à 116 photos.Autonomie420 clichés ou 75 minutes de vidéo (environ) | NP-FW-50 BatterieConnectivitéWi-Fi | Bluetooth 4.1 | Prise micro 3,5 mm | Sortie casque | micro-HDMI | USB CPPrix750 euros (boîtier uniquement) | 850 euros (Kit avec objectif 16-50 mm)

Le meilleur de l’Alpha 6000 désormais plus proche du ZV-1

Il y a un an, je pouvais tester le ZV-1— Vous avez l’analyse ici — et la vérité est que cela semblait être un succès pour les créateurs de contenu qui voulaient maintenir une bonne qualité d’image et de son, mais sans avoir à transporter des caméras, des microphones, etc.

À cette occasion, Sony a récupéré la base de son appareil photo compact RX-100 et ajouté quelques coups de pinceau professionnels en incorporant approche professionnelle de votre Alpha 9 et amélioré en incorporant un microphone intégré amélioré et une caméra rotative parfaite pour l’auto-enregistrement.

Le chemin parcouru par le Sony ZV-E10 est légèrement différent car Sa base fait partie du Sony Alpha 6100 avec capteur APS-C, un modèle un peu plus grand et plus lourd, mais il a été réduit et adapté pour maintenir la portabilité qui caractérisait le ZV-1. On pourrait dire que c’est le résultat d’une nuit de passion entre un Sony ZV-1 et un Alpha 6100.

Il combine une taille compacte avec un prise en main beaucoup plus confortable que le ZV-1, permettant aux commandes arrière d’être actionnées sans compromettre l’intégrité de la caméra.

La poignée profite de l’espace occupé par la batterie et est recouverte d’un matériau caoutchouteux antidérapant – le même que celui que l’on retrouve dans le Alpha 7C –Ce que nous analysons ici– et offre un meilleur ajustement à la main et une posture plus confortable pour tenir l’appareil photo.

Les boutons que l’on retrouve au dos sont exactement le même que dans le reste des caméras Alpha 6000, donc si vous avez déjà utilisé un de ces appareils photo, le changement est très naturel.

Les principaux changements externes se trouvent dans sa généreuse Écran tactile articulé de 3 pouces offrant une excellente vision extérieure et absence de viseur électronique. Nous aurions aimé que les fonctions tactiles de l’écran soient un peu plus étendues et ne se limitent pas à la simple désignation du point de focalisation.

Au sommet du Sony ZV-E10 on retrouve des éléments communs avec le ZV-1. On parle par exemple de bouton de flou d’arrière-plan, qui augmente ou diminue la profondeur de champ pour isoler le sujet au premier plan sur simple pression d’un bouton.

Le bouton d’enregistrement vidéo continue de figurer en évidence et est rejoint par un interrupteur d’alimentation et un bouton qui agit comme un sélecteur de mode de sorte que chaque fois qu’il est enfoncé, il passe en mode La photographie, Vidéo Oui Caméra lente.

Ce bouton est plein de sens puisqu’il représente les besoins des streamers, Vloggers et youtubers et permet d’y accéder d’une simple pression sur un bouton : créer une vignette pour la vidéo, la vidéo principale et les ressources (B-Roll) au ralenti .

Répéter la présence du microphone à trois capsules situé en haut et le filtre à vent curieux qui est installé sur la griffe recouvrant la surface du microphone.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple de vidéo, nous avons été surpris par les bonnes performances de ce microphone intégré qui parvient à capturer l’audio avec une très bonne qualité des deux côtés de la caméra, éliminant ainsi le besoin d’utiliser un microphone externe supplémentaire.

Performances et concentration haut de gamme héritées

S’il est vrai que l’on peut considérer la Sony ZV-E10 comme appareil photo hybride, avec lequel des photos et des vidéos de qualité sont obtenues, il ne fait aucun doute que le plus grand effort a été mis dans la section vidéo.

La possibilité de enregistrer en qualité 4K à 30 ips et l’accompagner de fonctions telles que suivre la mise au point à l’œil pour les personnes et les animaux, vous pouvez vous tenir devant la caméra avec l’assurance que la caméra vous gardera toujours concentré même lorsque vous vous déplacez. Ceci, pour un créateur de contenu, c’est la qualité de vie.

L’une des fonctions vedettes du ZV-1 était au centre de Présentation du produit, un système diablement rapide qui permettait de changer le point de mise au point lorsque le présentateur rapprochait quelque chose de la caméra pour le montrer. Un geste très courant lors de l’analyse de produits.

Le Sony ZV-E10 inclut également cette fonction et l’applique tout aussi efficacement en changeant rapidement le point AF lorsque l’un des 425 points de mise au point Le capteur APS-C de 24 mégapixels détecte un objet entre l’appareil photo et le présentateur, ramenant la mise au point à l’œil lorsque l’objet est retiré.

Il hérite des fonctions avancées de prise de vue photographique de l’Alpha 6600 – voici son test – avec un rafale de 11 photos par seconde et un chemin nuit anti-mouvement qui prend une rafale et applique un empilement pour éviter les portraits flous en basse lumière.

Nous avons aimé que Sony ait intégré un Batterie NP-FW-50, le même que de nombreux modèles de la série Alpha 6000, et qui offre une meilleure autonomie que la petite batterie montée par le ZV-1.

Plus polyvalent et mieux connecté pour le streaming

Un des points faibles du Sony ZV-1 était le fait d’incorporer un jeu de lentilles intégrées. Cela le rend plus compact, mais réduit également sa polyvalence car il est limité à une certaine plage focale.

Le Sony ZV-E10 corrige cette faiblesse et vous permet de changer d’objectif en offrant une plus grande profondeur de champ pour donner aux vidéos un aspect plus cinématographique.

L’appareil photo sera disponible en deux versions : boîtier seul et en kit avec l’objectif motorisé 16-50 mm OSS f/3.5 – 5.6. Une vieille connaissance qui a accompagné les kits d’une grande partie de la gamme Alpha 6000 de Sony.

Cet objectif est vraiment compact et conserve la portabilité qui caractérise cette gamme, permettant une focale angulaire de 16 mm, adaptée à un appareil photo auto-enregistrant en main, laissant de l’air autour, ou fermant l’avion à 50 mm pour offrir plus de détails.

En plus du 16-50 mm que comprendra le kit, Sony nous a envoyé l’un des objectifs qui correspond le mieux à la philosophie de cet appareil photo, en raison de sa distance focale et de sa qualité optique. Il s’agit de Objectif SEL 10-18mm f/4.

La taille de cet objectif n’est pas aussi compacte que celle du kit, mais il conserve une focale très angulaire et un très bon piqué, offrant une ouverture constante sur toute la plage.

Lorsque le poids ou la taille n’est pas un problème, comme à la maison ou lors d’enregistrements en studio, N’importe quel objectif compatible avec la monture E de Sony peut être fixé.

La hausse des plateformes de streaming comme Twitch ou la création de contenu pour les réseaux sociaux comme TikTok ont ​​changé le paradigme de la communication, et les diffusions en direct et les vidéoconférences sont à l’ordre du jour.

En ce sens, le Sony ZV-E10 est très bien équipé pour ces tâches, améliorant la capacité de connexion et envoi de contenu dans streaming amélioration de la connectivité avec l’ordinateur et le mobile via WiFi ou USB type C pour diffuser en direct réduisant la latence via l’outil Sony Imaging Edge.

Ceci permet convertir la Sony ZV-E10 en webcam équipée d’un capteur APS-C et avec des objectifs interchangeables pour offrir le bon cadrage et surtout la tranquillité d’esprit que procure l’un des meilleurs systèmes de mise au point automatique du marché.

D’un autre côté, nous avons aimé que la caméra soit capable de détecter automatiquement lorsqu’elle enregistre verticalement Et par lui-même, il applique un format adapté aux réseaux sociaux, permettant la création de contenu avec une meilleure qualité d’image à partir de l’appareil photo, à envoyer directement au smartphone via Bluetooth et à télécharger sur les réseaux sociaux sans avoir besoin d’éditer ou de changer de format depuis un ordinateur .

La conclusion que l’on peut en tirer contact du Sony ZV-E10 est que Sony a créé un appareil photo qui vous permet d’appuyer sur le bouton d’enregistrement et de vous concentrer sur la communication ou créer du contenu, sans avoir à vous soucier des problèmes techniques.

C’est une caméra qui maintient la portabilité que le ZV-1 défendait, mais va encore plus loin en offrant aux créateurs la possibilité de fournir une réponse efficace dans des situations très différentes.

Le meilleur de tous, c’est qu’il atteint le marché avec un prix approximatif de 750 euros juste le corps Oui 850 euros pour le kit avec un objectif 16-50 mm, très similaire à celui qu’avait le ZV-1 à son lancement, donc le choix de l’un ou de l’autre ne répondra qu’aux besoins de chaque utilisateur.