Sonya Deville de la WWE révèle si elle concourra à nouveau régulièrement (exclusif)

Sonya Deville semblait être l’une des meilleures compétitrices de la WWE. Mais lorsqu’elle est revenue après avoir fait une pause au début de cette année, la femme de 28 ans est devenue une figure d’autorité à l’écran, apparaissant à la fois sur Monday Night Raw et Friday Night SmackDown. PopCulture.com a récemment rencontré Deville qui a évoqué la possibilité de revenir régulièrement sur le ring.

« Je suis un combattant, né et élevé », a déclaré Deville à PopCulture. « Alors, évidemment, j’aime me battre, et j’aime le jeter. Mais beaucoup de gens ne le savent pas non plus, l’une de mes premières passions était d’agir et de jouer. J’animais un spectacle à LA avant de signer. Donc, parler et utiliser ma voix est aussi quelque chose que j’obtiens vraiment beaucoup de satisfaction à faire, et beaucoup de gratification. Donc, je profite simplement de l’endroit où je suis. Je ne suis pas impatient ou pressé d’être ailleurs. Je me sens vraiment présent en ce moment, et dans ce rôle. »

Deville (de son vrai nom Daria Berenato) prend de grandes décisions sur les deux émissions phares de la WWE avec Adam Pearce. Plus récemment, les deux partageaient le temps d’écran avec le président de la WWE Vince McMahon. « Travailler avec Vince ces derniers temps a probablement été ma chose préférée dans ma carrière jusqu’à présent », a-t-elle déclaré. « Il est tellement bien informé et tellement respectable d’être là et juste d’être dans des segments avec lui. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu.’ Je n’ai pas beaucoup de moments de fangirl. Mais je paniquais, et il est tellement cool, et nous étions là pendant des heures à travailler sur des trucs, et il est tellement utile. Et il a toujours soutenu ma carrière et ce que je voulais à faire. Donc ça a été vraiment cool. «

Avant d’être une figure d’autorité sur Raw et SmackDown, Deville était la moitié de l’équipe d’étiquettes Fire and Desire avec Mandy Rose. Les deux hommes ont failli devenir les premiers champions féminins par équipe, mais ce qui a attiré l’attention des fans, c’est quand les deux se sont disputés, menant à un gros match à SummerSlam l’année dernière. Rose a battu Deville dans le match.

« Je pense que c’est tellement cool d’avoir pu botter les fesses pendant quatre ans, puis de passer à quelque chose de complètement différent et de montrer à l’univers de la WWE que je peux tout faire. Et si je ne pouvais pas avant, maintenant je peux, parce que je mets beaucoup de travail et d’efforts dans ce rôle, et j’ai grandi dans ce rôle. Cela fait, je pense, un an maintenant. Je pense que j’ai fait mes débuts dans ce rôle le 1er janvier de l’année dernière, donc ça fait presque un an. Et je Je m’amuse tellement. »