Sonya Deville sur la chance de Vince McMahon, espère WrestleMania, voulant combattre Ronda Rousey et plus

Sonya Deville a été importante et responsable depuis sa transition du ring à une figure d’autorité à la WWE.

Cependant, le joueur de 28 ans est loin d’avoir fini dans le cercle carré et a commencé à redevenir physique ces dernières semaines.

Sonya Deville a montré une autre facette d’elle depuis son retour à la WWE

talkSPORT a eu la chance de parler à Deville récemment et nous avons plongé dans son changement de personnage, ses espoirs pour l’avenir et tout le reste.

Sur qui elle voudrait affronter à WrestleMania…

Je n’ai pas encore eu mon match en simple à WrestleMania et c’est évidemment un de mes objectifs dans un avenir proche. Il y a tellement de scénarios que j’adorerais.

« J’ai toujours dit que j’aimerais affronter Becky Lynch parce que je pense juste que la dichotomie de son personnage et mon personnage serait tellement cool. Il y aurait beaucoup d’énergie dans la pièce et je pense que ce serait un match vraiment cool.

« Je n’ai pas eu beaucoup de moments télévisés avec Asuka et nous avons une excellente chimie sur le ring qui est vraiment différente, alors j’adorerais faire quelque chose avec elle. Sasha Banks, je pense que son personnage est si évolué et si profond que j’attends avec impatience le jour où nous pourrons échanger des mots et aussi du physique, je pense que cette histoire s’écrirait toute seule.

« Tellement que je laisse de côté la liste, mais ceux-ci seraient quelques-uns de mes favoris en ce moment. »

À savoir si elle allait apparaître dans le Royal Rumble 2021…

« Ouais [the Royal Rumble was discussed]. Il y avait beaucoup d’idées différentes quand je suis revenu pour la première fois, mais finalement, cela s’est soldé par une décision qui a été prise avec laquelle j’avais quelque chose à voir.

« J’étais essentiellement chez Vince [McMahon] bureau et nous étions en quelque sorte en train de lancer des idées et j’avais mentionné que j’avais un costume trois pièces que je voulais porter à la télévision. Je voulais en quelque sorte commencer à incorporer ce look de costume de boss dans mon personnage, quoi qu’il puisse signifier. Il a juste commencé à réfléchir.

« Il regardait et je pouvais dire que ses roues tournaient et il a dit ‘Avez-vous le costume sur vous ?’ J’ai dit ‘Non, c’est à mon hôtel.’ Il a dit ‘Très bien, demandez à quelqu’un d’aller le chercher.’ Et c’est à ce moment-là que j’ai porté le costume et que j’ai marché dans le couloir [for my return].

« Il est tellement génial et tellement créatif. Il vient de voir quelque chose ce jour-là lorsque nous avons eu cette petite conversation qui vient de dévoiler cette histoire et ce personnage potentiels et c’est là que nous sommes allés avec.

Sonya Deville est devenue une figure d’autorité à la WWE

Apprendre à aimer sortir du ring…

« La croissance a été importante. Les gens savent que je peux me battre. Je viens d’un milieu MMA, si nous devons lancer des mains, je peux lancer des mains.

«Mais montrer que j’ai toute cette autre couche dans mon personnage et un ensemble de compétences que les gens n’avaient jamais vu auparavant était quelque chose qui était important pour moi.

«Je peux être la sociopathe Sonya Deville d’il y a deux étés ou je peux être grande et responsable Sonya Deville. Je pense que c’est important en tant qu’interprète d’avoir cette diversité.

« Ce à quoi cela va mener, cette année de travail et de construction va juste conduire à quelque chose de plus grand et de plus grand sur le ring quand nous y retournerons. »

Sur la relation avec Vince McMahon depuis qu’il est devenu une figure d’autorité à l’écran…

« Nous avons développé une très bonne relation au cours des dernières années. Je suis souvent allé vers lui avec des choses et des idées et il est toujours très favorable et réceptif à ce que je veux faire.

« Le truc avec Vince, c’est que si quelque chose vous passionne et que vous entrez là-dedans et que vous vous dites » hé, je vais tuer ça, donne-moi juste l’opportunité « , il te la donnera. Juste au moment où vous l’obtenez, ne le gâchez pas !

« C’est le genre de patron qu’il est. Je suis allé le voir il y a quelques années et lui ai dit ‘Hé, laisse-moi te montrer que je peux parler au micro de la même manière que je peux frapper les gens au visage.’

« Il était comme ‘OK’ et c’est à ce moment-là que nous avons eu la promo Mandy au Performance Center. Cela durait environ 7 minutes, mais avant cela, je n’avais jamais vraiment eu le micro.

Vince McMahon a aimé regarder Sonya Deville s’épanouir

Relation de travail avec Ronda Rousey après le petit bœuf Twitter…

« C’était bon [our relationship]. On a travaillé un peu ensemble sur Total Divas, ça allait.

« Ronda est définitivement quelqu’un que j’aimerais combattre si elle revient. Faites-lui regretter de m’avoir appelé un amateur de MMA.

« Ce qui est ironique parce que je suis passé du MMA à la lutte, et elle l’a fait, cela ne ferait-il pas d’elle une passionnée ? »

Les deux anciens combattants du MMA avaient des mots de choix en ligne

Si elle allait se faire raser la tête au SummerSlam 2020…

« Tu ne sauras jamais! [laughs]. C’était une idée de créatif. Nous avions besoin d’une grande conclusion épique à cette grande histoire et cela aurait été tout. Mais, tu sais, la vie arrive et les choses devaient changer.

Sur les projets d’Absolution avant que Paige ne soit forcée de prendre sa retraite…

«Je me souviens avoir été dans Gorilla, ce n’était pas nos débuts mais peut-être comme notre troisième semaine à RAW. Nous avons eu une sorte de segment et nous sommes revenus par gorille et Vince a dit à quelqu’un qui nous a dit « Oh, ça va marcher. »

« Il aimait la dichotomie entre nous trois. J’ai entendu cela et je me suis souvenu d’avoir été si excité. Oh mon dieu, ça va être trop cool. Je suis le combattant, Paige est le patron en charge, Mandy est la belle blonde – nous venons de vivre une chose tellement cool.

« Donc, j’étais tellement en colère pour Paige personnellement, avant tout. J’aurais adoré voir où Absolution aurait pu aller.

Absolution a présenté Sonya Deville et Mandy Rose avec Paige en tant que leader

Sur la façon dont elle aimerait représenter être lesbienne à la WWE TV ou dans le scénario…

« L’inclusion des LGBTQ est quelque chose dont je parle depuis des années. Intégrer cela dans WWE TV de manière organique devrait arriver car cela fait partie de la vie. C’est comme si chaque émission de télévision avait généralement un personnage gay parce que, statistiquement, il y aurait un personnage gay !

« Je pense que c’est une chose naturelle. J’aimerais que ce soit vraiment bio. J’aimerais que ce soit bien fait, bien sûr, mais j’aimerais que ce soit organique de sorte que si cela faisait partie de mon personnage ou d’une couche de moi, j’aimerais que ce soit subtil et logique.

« Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un angle entier autour d’elle. Nous avons eu des idées dans le passé et des choses comme ça, mais ça doit juste être organique.

Sonya Deville est la première artiste ouvertement lesbienne de l’histoire de la WWE

« S’il y a une scène où l’une des superstars masculines a appelé sa femme dans les coulisses et qu’un jour, je pourrais appeler ma petite amie dans les coulisses, vous voyez ce que je veux dire ? Juste des choses organiques comme celles qui font partie de la vie, je ne pense pas qu’il faille forcer quoi que ce soit.

« Quand certaines personnes pensent à la représentation, elles pensent » oh, nous allons faire un angle d’amour avec Sonya et Mandy « et c’est comme non, ça ne veut pas dire ça. Cela signifie que vous pourriez découvrir un jour que mon personnage aime les femmes et ce serait cool. »

