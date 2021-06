SonyLIV nomme Sreedhar Reddy Komalla à la tête du contenu Telugu

in

Chez SonyLIV, Madhura Sreedhar Reddy sera responsable du renforcement de la bibliothèque de contenu Telugu.

La plate-forme de streaming SonyLIV a nommé Sreedhar Reddy Komalla à la tête du contenu en télougou et des affaires numériques. Dans son nouveau rôle, Komalla se concentrera principalement sur la direction des plans d’expansion de la verticale Telugu de SonyLIV pour les utilisateurs de tous les marchés. L’annonce intervient quelques jours après que la société a nommé G Dhananjayan à la tête du contenu tamoul. Cette nomination clé est conforme à l’objectif de Sony de renforcer le portefeuille de contenu régional.

“Mon rôle ici est d’étendre l’empreinte de SonyLIV sur le marché Telugu et de produire du contenu local qui s’adresse aux utilisateurs de toutes les zones géographiques”, Madhura Sreedhar Reddy, responsable du contenu Telugu, SonyLIV

Sreedhar Reddy Komalla également connu sous le nom de Madhura Sreedhar Reddy dans Telugu Film Industry est connu pour sa contribution exemplaire au cinéma Telugu. Il a commencé sa carrière cinématographique en créant un label musical Madhura Audio et en a fait l’un des meilleurs labels musicaux du cinéma telugu. Son premier film de réalisateur, Sneha Geetham, lui a valu le prix du meilleur réalisateur débutant. Le réalisateur primé a ensuite réalisé, produit et distribué plusieurs films conceptuels au cours des 10 dernières années. Reddy est également un membre actif de divers groupes de réalisateurs telugu tels que la Telugu Film Directors Association, le Telugu Producers Council, l’Active Telugu Film Producers Guild, entre autres.

Après avoir intégré G Dhananjayan pour renforcer le portefeuille tamoul, la nomination de Reddy approfondit les racines de SonyLIV sur le marché du sud. Chez SonyLIV, Madhura Sreedhar Reddy sera responsable du renforcement de la bibliothèque de contenu Telugu. Fort d’une longue expérience dans les secteurs verticaux de l’industrie telugu, Reddy supervisera les plans de développement de la plate-forme dans la région.

Lire aussi : TCM Sports Management nomme Sudip Roy EVP – New Business

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.