Sooryaavanshi rugit au Box Office après la quatrième semaine; Des pouces plus près du club de Rs 200 crore

Sooryaavaanshi a déjà récolté Rs 187,07 crore

La grande sortie d’Akshay Kumar à Diwali, Sooryavanshi donne à ses pairs une course pour l’argent. À l’approche du club de Rs 200 crore, le drame policier réalisé par Rohit Shetty est toujours aussi fort dans sa quatrième semaine et fait des affaires décentes au box-office. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé les derniers chiffres du box-office du film.

Le film a déjà rapporté Rs 187,07 crore. L’acteur est le premier film à gros prix qui est sorti dans les salles après que les salles de cinéma soient restées fermées pendant longtemps pendant la pandémie. Sooryavanshi est le troisième film de l’univers policier de Rohit Shetty après Singham et Simmba. Le film sorti le 5 novembre avait réussi à frapper 26 crores de roupies le jour de l’ouverture. Le film a longtemps réussi à ramener le public dans les salles depuis sa fermeture, puis son ouverture dans une capacité limitée.

Le réalisateur Rohit Shetty dans une récente interview a révélé comment il avait décidé de réorganiser les théâtres et le divertissement de masse pour le commun en choisissant de sortir le film sur grand écran même lorsque de nombreuses plateformes de streaming l’avaient approché pour ses droits et que les experts de l’industrie l’avaient déconseillé. Il a également révélé plus tôt comment l’équipe avait combattu les » incertitudes « , les » défis » liés à la pandémie pour terminer le film. La sortie du film a été repoussée à plusieurs reprises en raison du verrouillage de mars 2020 et de la deuxième augmentation des cas de Covid.

Sooryavanshi met également en vedette Katrina Kai, Jackie shroff, Gulshan Grover, Nikitin Dheer, Jaaved Jaaferi, entre autres. Le drame policier plein d’action et de patriotisme suit l’histoire d’un officier de la brigade antiterroriste, Sooryavanshi, joué par Kumar, qui arrête une attaque terroriste meurtrière dans la ville.

Pendant ce temps, le tournage de Shetty’s Singham 3 avec Ajay Devgn commence l’année prochaine. L’arrivée du film a été taquinée avec Sooryavanshi et cela a conduit à spéculer que le nouveau drame policier se déroulerait dans le contexte de l’annulation de l’article 370. Le réalisateur actuellement en tournage pour Cirkus, cependant, a refusé de divulguer des détails.

Singham est sorti en 2011 et a été bien reçu. La suite Singham Returns en 2014 a également reçu un accueil tonitruant.

