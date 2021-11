Sooryavanshi Box Office Collection: la star d’Akshay Kumar enregistre la plus haute ouverture du week-end post-Covid

La troisième franchise de l’univers policier de Rohit Shetty, Sooryavanshi a reçu des critiques mitigées de la part des critiques

Sooryavanshi fait à nouveau tourner la roue du Box Office. Après avoir subi d’immenses pertes, la sortie du week-end de la vedette Akshay Kumar et Katrina Kaif a rapporté 77 crores de roupies au Box Office au cours des trois premiers jours. Il s’agit du premier film à gros budget à sortir dans les salles de cinéma fermées depuis mars 2020.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​annonçant le film BO collect a écrit sur Twitter : « #Sooryavanshi ramène la joie, l’espoir, la confiance, l’optimisme… Un cadeau #Diwali pour l’industrie émerge… RUNS RIOT à #BO le jour 3… Prouve *encore une fois* : Les artistes bien faits ne se démoderont JAMAIS… ven 26,29 cr, sam 23,85 cr, dim 26,94 cr. Total : 77,08 cr. #India biz.

La troisième franchise de l’univers policier de Rohit Shetty, Sooryavanshi a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais s’ouvrant un week-end post-Diwali, elle a pris l’avantage sur les autres films qui ont ouvert lorsque les salles de cinéma de certains États ont ouvert avec une capacité de 50%.

Selon le rapport de Box Office India, Sooryavanshi a également enregistré une bonne collection à l’étranger. La projection sur le marché étranger, y compris aux États-Unis et au Canada, a rapporté au film 3 millions de dollars. La collection internationale est cependant faible pour les versions précédentes comme Mission Mangal, Good Newz.

Des films antérieurs comme le star de Rajkumar Rao Roohi, le thriller d’espionnage d’Akshay Kumar BellBottom, Thalaivii, même des titres internationaux comme Sang-Chi, la légende de Ten Rings n’a pas pu dépasser Rs 15 crore lors du week-end d’ouverture.

Sooryavanshi met également en vedette Gulshan Grover, Jaaved Jaaferi, Abhimanyu Singh, Sikander Kher, Jackie Shroff, Rajendra Gupta Niketan Dheer, Kumud Mishra, entre autres. Ajay et Ranveer ont des camées à Sooryavanshi.

Le film et le personnage de Kumar ont été annoncés la dernière semaine de 2018 avec Simmba de Ranveer Singh. Initialement verrouillé pour une sortie en salles le 24 mars 2020, il a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 en Inde. Le film devait sortir en salles le 30 avril 2021 mais a été reporté indéfiniment en raison de l’augmentation des cas et du verrouillage dans le Maharashtra. Après plusieurs retards, Sooryavanshi est sorti en salles dans le monde entier le 5 novembre 2021 coïncidant avec Diwali.

