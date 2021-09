Sooryavanshi d’Akshay Kumar à Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et plus – Alors que le Maharashtra rouvre les cinémas, regardez les dates de sortie des films à gros prix

in

Sooryavanshi arrive à Diwali et Lal Singh Chaddha le jour de la Saint-Valentin 2022

Alors que le gouvernement du Maharashtra envoyait des signaux verts aux cinémas ouverts à partir du 22 octobre, les producteurs de films de Bollywood se sont précipités pour réserver les dates de sortie sur grand écran. L’une des premières annonces est venue de Laal Singh Chaddha en tête d’affiche d’Aamir Khan, puis de 83 de Ranveer Singh, puis de Prithviraj d’Akshay Kumar, Bachchan Pandey, puis Shamshera de Ranbir Kapoor.

Le calendrier des dates des salles de cinéma de l’industrie cinématographique hindi qui est resté largement vacant à l’exception de quelques sorties majeures comme BellBotton de Kumar, Roohi de Janhvi Kapoor, Thalaivi de Kangana Ranaut dans certains cinémas, les cinéastes ont rapidement semblé réserver des créneaux sur les festivals et les jours fériés pour relancer le bureau du livre.

Rohit Shetty a réservé Diwali pour la sortie du drame d’action Sooryavanshi dans le monde entier. Avec Akshay Kumar, le film était l’un des films qui a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan déplace sa date de sortie de décembre à la Saint-Valentin 2022. Le film mettant également en vedette Kareena Kapoor, Mona Singh est un remake officiel de Tom Hanks Forrest Gump.

Le drame de cricket de Ranveer Singh qui ravivera les souvenirs de la première victoire de l’Inde en Coupe du monde a plongé à la place laissée par Laal Singh Chaddha pour une sortie de Noël dans le monde entier. Le film sort en hindi, kaannada, tmail, télougou et malayalam.

De plus, “Jyeshbhaai Jordaaar” de Ranveer de la bannière des films Yash Raj est prévu pour une sortie en février 2022. Le réalisateur Divyaang Thakkar se déroule dans le Gujarat et considère le personnage de Singh comme un héros improbable.

D’autres films de Yash Raj comme Shamshera de Ranbir Kapoor sortiront en salles le 18 mars 2020. Le réalisateur Karan Malhotra met également en vedette Sanjay Dutt et Vaani Kapoor. Suite du blockbuster Bunty et Babli avec Rani Mukherji, Saif Ali Khan, Siddhant Chaturvedi et Sharvari. Arrive tôt le 19 novembre.

Pendant ce temps, Akshay Kumar a quatre films prévus pour une sortie dans les 10 prochains mois. Après Sooryavanshi, le réalisateur Chandraprakash Dwivedi mettant en vedette l’acteur en tant que souverain du 11ème siècle Prithviraj Chauhan sortira également en janvier 2022. Bachchan Pandey, soutenu par Saajid Nadiadwala, sortira le 4 mars. Le film met également en vedette Kriti Sanon, Arshaad Warsi et Jacqueliine Fernandez. Raksha Baandhan d’Aanand L Rai avec également Bhumi Pednekaar arrive le 11 août 2020.

Shahid Kapoor’s Jersey réalisé par Gowtham Tinanuri, le remake hindi du blockbuster Telugu 2019 sortira le 31 décembre. Ayushmann Khurrana et Vaani Kapoor’s “Chandigaarh Kare Aashiqui” sortiront le 10 décembre. Dans l’histoire d’amour progressive, Khurrana sera vu en train d’essayer le rôle de athlète multifonctionnel. Heropanthi 2 de Tiger Shroff arrive sur les écrans indiens le 6 mai 2022.

Satyamev Jayate 2 de John Abraham devrait sortir le 26 novembre tandis que la romance de Tara Sutariaa et Ahana Shetty, Tadap, sortira le 3 décembre. Kartik Aaryan et Kiara Aadvani’s Bhool Bhulaiyaa 2 devrait sortir le 25 mars.

D’autres dates de sortie devraient suivre. La SOP pour l’ouverture des cinémas est en cours et sera annoncée bientôt, a déclaré le CMO dans un tweet.

