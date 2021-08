Sophia Bush, l’ancienne de “Chicago PD”, fiancée à son petit-ami Grant Hughes

Sophia Bush est fiancée ! L’ancien PD de Chicago a dit oui à son petit ami Grant Hughes plus d’un an après que les deux aient été liés pour la première fois en mai 2020. En publiant mardi une photo sur Instagram de la proposition romantique de l’homme d’affaires dans un bateau sur le lac de Côme en Italie, Bush a partagé l’heureuse nouvelle dans la légende.

“Il s’avère donc qu’être la personne préférée de votre personne préférée est le meilleur sentiment sur la planète Terre #OUI”, a-t-elle écrit, qualifiant la proposition de “surprise la plus incroyable et la plus émouvante” de sa vie. “Mon cœur. Il éclate”, a-t-elle écrit. Hughes a lui-même commenté le doux message en écrivant: “Tu es mon préféré pour toujours, mon amour.”

Des célébrités comme Mandy Moore, Glennon Doyle et Ilana Glazer n’ont pas tardé à célébrer avec la future mariée dans les commentaires. “Félicitations madame !!!!” Moore a écrit, comme Doyle a ajouté: “Elle est à la maison. Notre sœur est à la maison.” Glazer a ajouté: “Saint shaaaaiiiiiiieeeeet! félicitations sophia !!!! omg combien romantique. vous méritez méritez la meilleure subvention xoxoxoxo fkin YAS.”

Bush et Hughes ont gardé leur relation privée depuis qu’ils ont été aperçus en train de se tenir la main au printemps dernier, mais l’alun de One Tree Hill a partagé ce qu’elle recherchait dans une relation sur le dernier podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum, alun de Smallville. “Cette idée que vous allez rencontrer votre personne et qu’elle va vous rendre si heureux que vous allez être épanouie et que vous ne serez plus jamais nerveux et que vous ne penserez plus jamais que quelqu’un d’autre est sexy— comme quoi ? C’est une blague tellement absurde”, a-t-elle déclaré.

“Ce dont je suis fan, ce en quoi je crois, c’est un vrai partenariat, une vraie intimité qui s’accompagne d’une honnêteté radicale et avec des règles de base consistant à toujours donner à son partenaire le bénéfice du doute tout en posant des questions, tout en étant capable d’être vulnérable, admettez quand vous avez peur, admettez quand vous êtes déclenché par quelque chose d’autre”, a-t-elle poursuivi. “Vous devez faire beaucoup de travail.”

Bush était auparavant marié à l’acteur Chad Michael Murray pendant cinq mois en 2005 avant leur séparation. “Je pense qu’il faut rire de qui tu étais”, a-t-elle dit à Rosenbaum, “mais quand les gens me posent des questions sur l’histoire qui implique quelqu’un d’autre… ça ne vaut pas mon temps. Ce n’est pas un endroit où je nourris de la mauvaise volonté ou quoi que ce soit. ” Elle a noté: “J’étais un enfant de 21 ans très naïf et c’est tout ce qu’il y a à faire.”