Sophia Bush ne reviendra peut-être jamais au PD de Chicago, mais qu’en est-il d’un renouveau de One Tree Hill ?

in

Étant donné que Sophia Bush est occupée par son nouveau drame médical CBS, Good Sam, et qu’une grande partie de la distribution travaille également sur d’autres projets, il est probable que si un renouveau de One Tree Hill devait se produire, il ne verra pas le jour avant un tandis que. Il faut également considérer la quantité de travail qu’il faudrait faire pour que cela se produise. Mais on peut encore rêver !

En attendant, vous pouvez toujours revisiter One Tree Hill en entier sur Hulu, si jamais vous voulez passer du temps avec Lucas, Peyton, Nathan, Haley, Brooke, Skillz et Mouth.