Sophia Bush réagit à la mort de la co-vedette de Chicago PD, Markie Post

Sophia Bush est « navrée » et « dévastée » après la mort de Markie Post. Post, qui a joué le rôle de la mère à l’écran de Bush dans la populaire procédure policière NBC à Chicago, est décédée début août à l’âge de 70 ans à la suite d’une bataille de près de quatre ans contre le cancer. La nouvelle de sa mort a choqué le monde du divertissement, Bush le dimanche 8 août rendant hommage à sa défunte co-star dans un article émouvant sur les réseaux sociaux.

Honorant sa mère à l’écran, qu’elle a qualifiée de “rayon de soleil. Lumière pure. Et bonté”, Bush a partagé plusieurs photos de leur temps ensemble sur Chicago PD ainsi que d’autres images mettant en évidence la carrière de plusieurs décennies de Post. Alors que Bush a écrit qu’elle n’avait pas “les mots” pour exprimer ses sentiments au sujet du décès de Post, elle a déclaré que “dévasté lui vient à l’esprit. Écrasé. Le cœur brisé”. Elle se souvenait de Post comme “une icône de la télévision” qui était “audacieuse. Drôle. Toujours au courant de la blague, généralement avant le reste de la pièce” et “ayant toujours une perspective plus profonde sur la réalité d’un personnage que ce qui était sur la page.”

“Quand je vivais dans une boîte qui rendait profondément difficile d’être une femme qui pouvait exister comme une seule… et… respirer ? Markie est entrée avec des bras pour m’envelopper et des yeux qui ont lancé à la fois gentillesse et éclairs dans la pièce alors qu’elle me tenait dans ses bras , et a également appelé d’autres femmes dans son espace sûr”, se souvient-elle. “Elle a tout fait avec un sourire et un rire, et avec plus de sagesse que la plupart d’entre nous ne pourraient jamais espérer apprendre ou rassembler.”

Bush a dit qu’elle “aimait” Post on Night Court, la série dans laquelle Post a joué le rôle de Christine Sullivan dans 159 épisodes, et elle “a rougi quand elle est venue à Chicago. Jouer MA mère à l’écran !?” L’actrice a ajouté qu’elle “l’aimait dans notre caravane de coiffure et de maquillage et lors de dîners confortables au cours de rires sans fin et alors que je regardais ses yeux s’illuminer lorsqu’elle parlait de son mari et de ses filles. Quand elle m’a traité de ” femme peu commune “, j’ai fondu .” Bush a ensuite réfléchi à leur relation initiale, appelant Post “le genre de maman fixe qui vous a fait vous sentir invincible et vous a donné la permission d’être vulnérable et tendre”. Elle a dit qu’elle “n’oubliera jamais ce pouvoir mystique. Cette dualité rare”. Elle a même révélé qu’elle et Post avaient parlé de réunir leurs “familles qui se chevauchent à l’écran”, mais que “la vie, des lieux différents et une pandémie ont fait obstacle. Je maudirai à jamais l’occasion manquée de ce dîner de retrouvailles que nous n’avions pas eu à l’instant.”

Bush a terminé son message en encourageant ses abonnés à “embrasser les gens que vous aimez” et à ne pas “dire” nous le ferons bientôt, chérie “. N’attendez pas que tout le monde soit « de retour en ville et c’est facile ». Faites-le maintenant. Faites le voyage. Ne manquez pas vos moments. ” Bush a ajouté qu’elle était « désolée de la voir partir » et a dit qu’elle était « reconnaissante » envers la famille de Post de l’avoir « partagée avec moi.