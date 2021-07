Sophia Di Martino de Loki: que regarder en streaming si vous aimez l’acteur Marvel

Fleurs (Netflix)

Un auteur émotionnellement perturbé, célèbre pour ses livres pour enfants tordus et irrévérencieux, vit une vie extrêmement tordue et irrévérencieuse avec une femme qui soupçonne qu’il lui cache des choses, sa mère mentalement déséquilibrée, son fils et sa fille jumeaux socialement inacceptables, et son flamboyant, Illustratrice de livres d’origine japonaise.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Sophia Di Martino de Loki : Des années après avoir travaillé ensemble sur Black Pond, Will Sharpe a choisi Sophia Di Martino dans le rôle d’Amy, la fille lesbienne excentrique de la famille titulaire au centre de Flowers – une série comique primée et extrêmement sombre qui a duré deux saisons de six épisodes et se vante et un casting incroyable qui comprend également Julian Barrat de The Mighty Boosh, la star oscarisée de The Favorite Olivia Colman, Daniel Rigby de Black Mirror Season 2 et le créateur de la série Sharpe.

Diffusez des fleurs sur Netflix.

Acheter des fleurs sur Amazon.