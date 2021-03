Sophia le robot va mettre aux enchères des œuvres d’art numériques de NFT

L’espace en plein essor des jetons non fongibles est sur le point de connaître une autre expansion, avec Sophia the Robot sur le point de vendre aux enchères sa propre illustration numérique NFT.

Selon une annonce lundi, le robot humanoïde social organisera une vente aux enchères NFT via la plate-forme Nifty Gateway le 23 mars.

Les NFT de Sophia seraient basés sur les œuvres de l’artiste Andrea Bonaceto avec IV Gallery – une galerie basée à Los Angeles – en charge de la conservation de la collection.

Dans le cadre de la vente aux enchères du 23 mars, plusieurs œuvres d’art de la collection NFT seront présentées sur les réseaux sociaux de Sophia et Bonaceto.

Commentant le processus créatif derrière l’interprétation de Sophia de l’art de Bonaceto, David Hanson, créateur de Sophia the Robot, a déclaré à Cointelegraph:

«Nous avons introduit les œuvres d’Andrea dans les propres réseaux de neurones de Sophia, ainsi que de nombreuses peintures les plus récentes de Sophia. Par la suite, elle a généré une puissante série de nouvelles images, qu’elle a ensuite rendues à la fois numériquement et sous forme de coups de pinceau, qu’elle a peint de ses propres mains.

Selon Hanson, au cours du processus itératif de développement des œuvres d’art, les peintures de Sophia ont commencé à développer une «personnalité unique» qui a également résonné avec l’art de Bonaceto.

L’incursion de Sophia dans les NFT représente également probablement une extension de la compréhension du robot des crypto-monnaies. En 2019, la personnalité humanoïde a déclaré qu’elle connaissait les crypto-monnaies mais n’utilisait pas de monnaies virtuelles.

Selon l’annonce, la prochaine sortie de NFT sur Nifty Gateway n’est que la première d’une série d’efforts liés à l’art numérique pour Sophia. Hanson Robotics et SingularityNET – une entreprise d’IA décentralisée – s’associeront pour créer Sophia Collective.

Pour Hanson, Sophia Collective est une étape importante dans la création d’une communauté mondiale pour la collaboration open-source dans l’art numérique orienté IA.

La popularité des NFT continue de croître, même en dehors de l’espace cryptographique, avec des artistes et des musiciens qui se lancent dans le battage médiatique. Plus tôt en mars, les Kings of Leon ont symbolisé un album, recueillant plus de 1,45 million de dollars au cours des cinq premiers jours de sa vente.

Telle est l’ampleur de la frénésie que MoonCats, une série d’objets de collection NFT en sommeil depuis longtemps, a récemment été «ressuscité». Pendant ce temps, la manie attire également des critiques qui soulignent l’empreinte carbone de la frappe NFT.