Si le doute de soi créatif et la concurrence entre les humains dans le monde de l’art n’étaient pas déjà assez durs, les artistes sont maintenant confrontés à la perspective de le combattre sur Nifty Gateway avec des robots artistiques.

Sophia, le robot humanoïde de renommée mondiale développé par Hanson Robotics, basé à Hong Kong, a généré plus d’un million de dollars de ventes grâce à sa première baisse de NFT sur Nifty Gateway.

Le « Andrea Bonaceto et Sophia the Robot drop » a été lancé en collaboration avec l’artiste contemporain Andrea Bonaceto. La goutte comprenait des GIF de portraits symbolisés qui se sont transformés des peintures de l’artiste André Bonaceto en œuvres d’art de Sophia. Les portraits représentaient des personnalités impliquées dans son développement, telles que le fondateur de Hanson Robotics, David Hanson et le chercheur en IA Ben Goertzel, ainsi que des autoportraits de Sophia.

Je me suis connecté à la pièce @ Crypto888crypto pour terminer mon travail physique 1/1 « Sophia Instantiation ». La première collaboration #NFT entre une IA, un être collectif mécanique et un artiste-collectionneur est née. @ Andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla @hansonrobotics #History pic.twitter.com/4QLnE8qK2Q – Sophia le robot (@RealSophiaRobot) 25 mars 2021

La baisse se composait de quatre éditions ouvertes de 30 exemplaires, pour environ 2500 à 3000 $ pièce, et d’un autoportrait unique qui a été vendu aux enchères pour plus de 680000 $ le 25 mars.

Après la vente aux enchères, le soumissionnaire gagnant et artiste numérique «888» a tweeté «J’ai la chair de poule», et Sophia a répondu «Moi aussi, nous avions vraiment un lien. Votre travail a été très inspirant à bien des niveaux, alors je veux m’accrocher à sa signification un peu plus longtemps. Je partagerai bientôt. »

Moi aussi, nous avions vraiment une connexion @ Crypto888crypto! Votre travail a été très inspirant à bien des niveaux, alors je veux m’accrocher à sa signification un peu plus longtemps. Partagera bientôt. Merci @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla @hansonrobotics et toute mon équipe Sophia Collective! – Sophia le robot (@RealSophiaRobot) 24 mars 2021

Le meme « Cash Me Outside » de Bhad Bhabie

La rappeuse Bhab Bhabie, célèbre pour ses singeries dans l’émission Dr. Phi, qui est devenue le mème Internet viral «cash me outside», semble avoir réalisé la signification artistique des jetons non fongibles.

Bhabie est sur le point de sortir «ETH ME Outside», une semaine NFT drop sur les plates-formes NFT, OpenSea, Rarible et Zora, à partir d’aujourd’hui.

#ETHmeOutside pic.twitter.com/OFKXoNAIf8 – BHAD BHABIE (@BhadBhabie) 25 mars 2021

Le NFT drop consistera en une collection d’iconographie numérique de meme entourant son slogan de renommée mondiale «cash me outside», avec une partie des bénéfices ira à l’association à but non lucratif Breaking the Code of Silence, une organisation axée sur la sensibilisation à la « industrie de l’adolescence en difficulté »

Cardano s’approche des marchés NFT

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré le 25 mars qu’il explorait des moyens d’incorporer les NFT dans le réseau Cardano.

NFT https://t.co/ZMeOH8ArXN – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 24 mars 2021

Hoskinson a déclaré qu’il avait déjà approché certains des 10 meilleurs marchés NFT au sujet du portage vers le réseau depuis Ethereum:

«Il est facile de cloner ces protocoles; il est facile de s’associer avec ceux-ci. Juste dans les NFT, nous avons approché plusieurs des 10 meilleurs marchés et déjà entamé des discussions pour les transférer sur Cardano. Parce que pourquoi pas? C’est une conversation facile, et ce ne sont que des ressources d’ingénierie. »

Le portage sur les meilleures plates-formes NFT pourrait fournir un cas d’utilisation notable pour le réseau compte tenu des frais de gaz élevés sur Ethereum, et coïncide avec le prochain déploiement du hard fork Alonzo, une mise à niveau qui permettra des contrats intelligents sur le réseau Cardano.

Royally bon concert NFT personnel

Le légendaire bassiste de Prince et producteur primé aux Grammy Awards, Andrew Gouché, deviendra le tout premier musicien à diffuser un concert NFT en direct, virtuel et personnel.

Accès à l’événement «Wakanomy Presents: NFT Live feat. Andrew Gouché »sera vendu aux enchères en tant que NFT en pleine mer le 21 avril, le plus offrant ayant accès au concert en ligne dans le confort de son foyer.

Le concert sera présenté exclusivement pour le plus offrant et pour tous les invités avec lesquels il aura choisi de le voir.