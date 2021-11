Sophia Urista : Ce qu’il faut savoir

La courtoisie de YouTube Sophia Urista est sur toutes les lèvres.

Après plus d’un an au cours duquel les spectacles vivants ont subi un arrêt brutal face à la pandémie de COVID-19, des concerts, des événements et différentes concentrations ont commencé à avoir lieu en tenant compte de certaines mesures de sécurité pour empêcher la propagation et la contagion du virus. C’est le cas du Welcome to Rockville Festival, qui selon son site officiel, « est un festival de rock qui a lieu au printemps et met en vedette des groupes de rock et de métal modernes et classiques. Le festival a eu lieu chaque année au Metropolitan Park de Jacksonville, en Floride. En 2020, le lieu a déménagé à Daytona Beach, en Floride, bien que cet événement ait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. »

Un retour controversé

Mais en 2021, le retour du Welcome to Rockville Festival a mis la rencontre musicale sur toutes les lèvres pour de mauvaises raisons. Ceci après que la chanteuse Sophia Urista, chanteuse du groupe « Brass Against », ait uriné sur le visage d’un fan en plein concert et devant un public qui la regardait avec stupéfaction.

Comme prévu, la vidéo explicite d’Urista urinant sur le visage du fan, en quelques minutes, est devenue absolument virale. Qui est Sophia Urista et pourquoi a-t-elle commis un tel acte ? Cette question parcourt le monde et les conséquences pourraient être définitives pour le festival lui-même.

Le moment s’est passé ainsi : Au milieu du set du groupe « Brass Against », Sophia Urista, qui était aux commandes du show, a assuré qu’elle « avait vraiment envie d’uriner » et pour cette raison, elle le ferait ». là, devant tout le monde, et à propos d’un volontaire ». Nous prévenons que la vidéo peut être très forte :

Qui est Sophia Urista ? Ce que vous devez savoir

Sophia Urista a 35 ans et est née dans la ville de Detroit, située aux États-Unis. Pendant de nombreuses années, elle a commencé sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, avec un goût prononcé pour la musique rock qu’elle a développé dès son plus jeune âge.

Son saut vers la reconnaissance a été donné lorsqu’il a participé au programme de recherche de talents, The Voice, dans la saison 11 qui a eu lieu en 2016. Là, il faisait partie du groupe de la chanteuse Miley Cyrus, qu’Urista a cité à plusieurs reprises comme une influence majeure. sur ta carrière.

Dans The Voice, Sophia Urista a eu une participation exceptionnelle, participant à différents tours jusqu’à atteindre la demi-finale, où elle a été éliminée. Déterminée à continuer dans la musique, la jeune femme a fait partie de divers groupes jusqu’à ce qu’elle atteigne « Brass Against », qui a acquis une notoriété sur les réseaux sociaux pour avoir repris des tubes de groupes de rock bien connus tels que Tool ou Black Sabath.

Les conséquences de l’acte

El grotesco acto de Sophia Urista ocasionó toda clase de rechazos de diferentes organizaciones, tanto así que la banda “Brass Against” fue vetada de forma permanente de absolutamente todos los recintos de la NASCAR, mismos propietarios del Daytona International Speedway, donde se llevó a cabo le festival.

Urista a partagé des excuses publiques sur ses réseaux sociaux, où il assure qu’il a toujours poussé son art et sa musique jusqu’aux limites, mais que précisément cette nuit-là, il est allé « trop ​​loin ».

« J’aime ma famille, le groupe, mes fans par dessus tout et je sais que certains sont blessés ou offensés par ce que j’ai fait. Je m’excuse auprès d’eux et leur dis que je ne voulais pas leur faire de mal. Je ne suis pas un artiste choqué, j’ai toujours mis la musique en premier, j’apprécie votre amour et votre soutien continu. » Assuré.