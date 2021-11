Sophia Urista n’est pas la première rockeuse à faire pipi sur scène

La chanteuse de Brass Against, Sophia Urista, semble être devenue timide après avoir été filmée en train d’uriner sur le visage d’un spectateur masculin en Floride.

La chanteuse de rock de 36 ans est devenue silencieuse après qu’une vidéo de l’acte obscène soit devenue virale lundi sur les réseaux sociaux, incitant les experts internationaux à la décrire comme « dégoûtante », « diabolique » et « pure poubelle ».

Urista a déclaré aux foules lors du festival Welcome to Rockville de jeudi dernier à Daytona Beach qu’elle devait utiliser les toilettes, avant d’inviter un fan masculin sur scène. Le rockeur a ordonné à l’homme de s’allonger sur le dos avant qu’elle ne déboutonne son pantalon, ne s’accroupisse et se soulage sur sa tête.

Les compagnons du groupe d’Urista – qui sont toujours définis comme le prochain acte d’ouverture des stars internationales du rock Tool – se sont depuis excusés, affirmant qu’elle s’était simplement « emportée ». Mais la chanteuse elle-même a disparu au combat, restant à l’écart des réseaux sociaux et refusant d’expliquer ses bouffonneries qui laissent tomber les pantalons et lèvent les sourcils. Plusieurs messages et appels passés par The Post à Urista sont restés sans retour.

Urista est devenue silencieuse depuis qu’elle a été filmée en train d’uriner sur un spectateur masculin en Floride jeudi soir. Au moins un utilisateur curieux s’est demandé qui avait nettoyé le désordre, ce à quoi le groupe a répondu: « Sophia l’a en fait nettoyé après que nous ayons quitté la scène. » K Train 2787 Productions

Cependant, les chiens de garde des médias sociaux ont rapidement constaté que le musicien basé à New York sortait avec l’instructeur de haut niveau Peloton Jess King depuis 2015, et le couple s’est fiancé l’année dernière. Le couple a été présenté sur plusieurs sites Web familiaux pour discuter de leur romance et de leurs plans d’alimentation saine.

Peloton a déclaré mardi au Post qu’ils « ne commentent pas les affaires personnelles de nos employés ». On ne sait pas si King pourrait perdre des accords de parrainage à cause de la cascade de sa fiancée – mais The Post a confirmé que c’était tout le buzz dans les groupes Facebook Peloton et les comptes de fans de King.

Urista (à droite) sort avec Jess King (à gauche). Le couple n’a pas encore publiquement évoqué le scandale. Les experts en ligne restent déconcertés par le fan masculin qui a été emballé, avec des images montrant qu’il s’est apparemment amusé avec le groupe, qui compte 455 000 fans sur Facebook. Instagram

King s’est rendu sur Instagram mardi pour partager un message cryptique qui disait: « Parfois, se présenter à notre pratique du mouvement est la décision la plus puissante que nous prenons toute la journée. » Un fan a commenté, semblant répéter un mantra que King a prononcé pendant le cours : « Peu importe ce que nous traversons, nous nous sommes mutuellement !

Urista pourrait également faire face à une accusation criminelle après que le Daytona Beach News-Journal a rapporté qu’un rapport de police avait été déposé à la suite du concert en Floride.

Cependant, Urista est loin d’être le premier rockeur à avoir joué un acte obscène sur scène.

Iggy Pop a vomi plusieurs fois sur ses fans, tandis que GG Allin avait l’habitude de jeter ses propres excréments dans la foule. La chanteuse de L7, Donita Sparks, a tristement lancé un tampon usagé dans la foule, disant aux fans de « le manger ». Et, en 1986, la star de Butthole Surfers, Gibby Haynes, a eu des relations sexuelles sur scène avec un danseur de sauvegarde sous le regard du public.

Plusieurs autres musiciens – dont beaucoup sont beaucoup plus célèbres qu’Urista – auraient également vidé leur vessie devant un public abasourdi, notamment les légendes du rock Ozzy Osborne et Gene Simmons. Le rockeur grunge tardif Shannon Hoon a même pointé son pénis sur les fans au premier rang d’un spectacle, les éclaboussant d’urine partout.

Urista, 36 ans, a été largement condamné pour l’incident de jeudi dernier, la vidéo étant devenue virale sur les réseaux sociaux. Des dizaines de chiens de garde des médias sociaux ont exprimé leur dédain, qualifiant l’acte de « folie » et de « mal ». « C’est diabolique. Vraiment, le monde touche à sa fin », a fustigé un utilisateur de Twitter.Instagram

Mais faire pipi en public n’est pas seulement le domaine des bad boy rockers. Des stars saines telles que Shania Twain et Marie Osmond ont également fait pipi lors de leurs performances.

Ici, plusieurs musiciens qui n’ont pas pu se rendre aux toilettes à temps, transformant la scène en toilettes personnelles.

Shannon Hoon — 1993

Hoon – qui était le chanteur principal du groupe de rock basé à Los Angeles Blind Melon de la renommée « No Rain » – est décédé d’une overdose de cocaïne en 1995 à l’âge de 28 ans.

Mais deux ans avant sa mort prématurée, le rockeur a été arrêté pour avoir donné une douche dorée au premier rang d’une émission.

Selon le journaliste Steve Newton, Hoon a choqué le public lors d’un concert d’Halloween à Vancouver en 1993 lorsqu’il s’est produit nu sur scène devant 13 300 personnes.

Dans un article publié à l’époque, Newton a écrit que Hoon « a commencé à faire pipi sur toute la scène, puis a pointé son petit sur les pauvres au premier rang. Compte tenu de la durée de la miction de Hoon, cela ressemblait à un bon pipi, mais un chœur de huées est tout de même monté. Et la police de Vancouver ne pensait pas non plus que c’était un bon pipi, car ils ont arrêté Hoon après le spectacle sur une accusation d’outrage à la pudeur.

Shannon Hoon a été arrêtée pour avoir uriné sur le public lors d’un spectacle au Canada en 1993.Redferns/.

Fergie — 2005

Fergie a mouillé son pantalon lors d’un concert des Black Eyed Peas en 2005, avec l’incident malheureux filmé.

Des photos du pantalon cargo du crooner « Big Girls Don’t Cry » trempées autour de l’entrejambe sont devenues virales, et la star a décrit plus tard l’incident comme « le moment le plus peu attrayant de ma vie ».

La chanteuse, aujourd’hui âgée de 46 ans, a épaté les foules lors d’un spectacle à San Diego lorsqu’elle a soudainement commencé à uriner. Se souvenant de la bévue de la vessie lors d’une interview en 2014, Fergie a déclaré qu’elle et ses camarades de groupe étaient en retard pour le spectacle et qu’elle n’avait tout simplement pas le temps d’aller aux toilettes avant de monter sur scène.

Au moins, elle l’a gardé dans son pantalon : les photos du short cargo trempé de Fergie sont devenues virales sur Internet après sa tristement célèbre performance de 2005. Le chanteur a décrit plus tard l’incident comme « embarrassant ». Christina Radis/LFI/ZUMA

« C’était le moment le moins attrayant de ma vie. » Fergie, discutant de sa miction accidentelle sur scène

« Je cours et nous sautons et faisons » Let’s Get It Started « et je deviens fou et je saute et je cours à travers la scène et mon adrénaline montait et ça alors », a déclaré la chanteuse.

La performance induisant le pipi n’a cependant pas défini la carrière de Fergie, la chanteuse ayant sorti un album solo à succès l’année suivante. À son crédit, le hitmaker « Glamorous » a réussi à éviter une répétition de l’incident, restant au sec lors de ses émissions suivantes.

Gene Simmons — 2014 (en litige)

Le thrasher KISS a fait la une des journaux en 2014 après qu’une vidéo ait capturé « un jet de liquide s’écoulant de sous la braguette de » God of Thunder « » lors d’un spectacle à Denver, Colorado.

Des images de la performance montrent un homme se précipitant sur une scène cherchant à éponger le désordre avant que Simmons ne le chasse.

Mais alors que la star, qui a maintenant 72 ans, se targue d’être une icône rock n’ roll de pointe, il a insisté sur le fait que le liquide n’était certainement pas de l’urine.

Le rockeur s’est adressé à Twitter pour partager un message, maintenant supprimé, qui disait : « J’ai versé de l’eau devant la tenue pour s’en débarrasser [fake] sang – collait à moi. Bien sûr, il ressemble à P [urine]. Super histoire, j’adore.

https://www.youtube.com/watch?v=qRToE6eOohMu0026amp;t=245s

Ozzy Osborne — Un récidiviste ?

En 1982, Ozzy Osborne a été arrêté pour avoir uriné en public après s’être soulagé sur le cénotaphe d’Alamo, une statue érigée en l’honneur des Texans morts pendant la guerre d’indépendance en 1836.

La même année, le rockeur de Black Sabbath a fait la une des journaux pour avoir mordu la tête d’une chauve-souris vivante lors d’un spectacle à Des Moines, Iowa. Et bien que cet incident sur scène ait pu choquer, Osborne n’a pas confirmé s’il s’était soulagé à mi-parcours d’une performance.

Cependant, une source affirme que l’homme de 72 ans avait la réputation de faire pipi sur scène et s’est aspergé d’eau pour dissimuler le fait qu’il urinait dans son pantalon.

Osborne aurait eu la réputation de faire pipi sur scène et s’est aspergé d’eau pour dissimuler le fait qu’il urinait dans son pantalon.PA Images via .

Shania Twain — Date inconnue

Elle a peut-être chanté « Still The One », mais Shania Twain est également devenue numéro un devant un public en direct.

Le crooner canadien a avoué à Andy Cohen en 2018 qu’elle s’était déjà mouillée sur scène – bien qu’elle n’ait pas révélé où ni quand.

« J’étais très intelligent à ce moment-là », se souvient Twain. « Je me suis levé de ma chaise pour me lever et chanter. Je me suis fait pipi et la flaque d’eau, j’ai renversé mon verre d’eau.

Une voix off sur l’émission de Cohen, « What What Happens Live! » a également affirmé que Twain avait fait pipi sur scène « plusieurs fois ».

Twain, 56 ans, a déclaré à Andy Cohen en 2018 qu’elle avait déjà uriné sur scène, mais le public n’en était pas plus avisé. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

« Je me suis fait pipi, et la flaque d’eau, je viens de renverser mon verre d’eau. » Shania Twain, révélant comment elle cachait d’uriner sur scène

Mais la star sournoise, maintenant âgée de 56 ans, a réussi à éviter les retombées des mictions impromptues, car elles sont passées complètement inaperçues jusqu’à ce qu’elle divulgue des détails à Cohen.

Les scintillements subtils de Twain sur scène ont impressionné sa co-vedette de « Watch What Happens Live », Patricia Arquette. « Tu es génial ! » s’est exclamé Arquette, ajoutant : « Le spectacle doit continuer ! »

Marie Osmond — 2012

Marie Osmond, 62 ans, se produisait avec son frère, Donny, à bord d’un bateau de croisière en 2012 lorsqu’elle s’est mouillée accidentellement.

Selon le Huffington Post, l’artiste chevronnée répondait à une question d’un membre du public en haute mer lorsqu’elle a éclaté de rire et a lâché sa vessie.

Osmond a tenté de nettoyer le désordre avec sa robe alors que les passagers du bateau de croisière surpris éclataient de rire.

Son frère se tenait impuissant à ses côtés, avant de plaisanter : « Nous vous avons promis une expérience. Tu l’as eu! »