Sophie combat les allégations selon lesquelles elle a snobé Harry aux funérailles de Philip en pointant du doigt une «longue conversation» | Royale | Nouvelles

Sophie et le prince Edward ont fait la une des journaux après avoir refusé d’être tirés au sort par la bombe des Sussex avec Oprah Winfrey lors d’une récente interview conjointe. Lorsque la commentatrice royale Camilla Tominey leur a demandé s’ils avaient regardé le dramatique CBS Special, le couple a « feint l’ignorance ». Edward a demandé: “Oprah qui?”, tandis que sa femme a ri et a dit: “Oui, quelle interview?” Le plus proche qu’ils aient été d’offrir leurs opinions sur le programme, qui aurait secoué la famille royale en son sein, était une confirmation qu’ils étaient toujours unis derrière les murs du palais.

Sophie a déclaré: “Nous sommes toujours une famille quoi qu’il arrive, nous le serons toujours.”

Le comte et la comtesse de Wessex ont longuement parlé de leur chagrin après la mort du prince Philip en avril, avec qui ils étaient connus pour être exceptionnellement proches.

Sophie a été la première royale à parler du décès du duc d’Édimbourg en public et a également semblé fondre en larmes lors de ses funérailles émouvantes dans la chapelle St George de Windsor.

La cérémonie signifiait que Harry retournait au Royaume-Uni pour la première fois depuis qu’il avait quitté le cabinet en mars dernier – et tant d’yeux étaient rivés sur lui et sur la rupture en cours avec sa famille.

Écrivant dans The Telegraph, Mme Tominey a déclaré: “Bien qu’elle hésite à se laisser entraîner dans les tensions persistantes entre lui et le duc de Cambridge, la comtesse prend soin de souligner à quel point c’était” agréable “d’avoir une longue conversation avec Harry au château de Windsor après le service.

La note selon laquelle Sophie était “prudente” suggère qu’elle tenait à dissiper toute inquiétude concernant les relations tendues entre elle et Harry.

Ses remarques faisaient suite à des informations d’avril qui affirmaient que le duc de Sussex avait subi “beaucoup de frissons” de la part de nombreux de ses proches après son retour au Royaume-Uni.

Le Mail on Sunday a allégué que Sophie, Edward et la princesse Anne n’avaient pas reconnu Harry avant ou pendant le service.

Une source a déclaré au journal: “Ironiquement, le seul qui a exprimé de la sympathie envers lui est le prince Andrew.”

Les observateurs royaux espéraient que c’était le premier signe que les frères allaient mettre la faille derrière eux, bien que les récentes attaques de Harry contre la firme aient mis cette spéculation au lit.

Harry aurait également parlé au prince Charles et à William lors d’une conversation commune de deux heures au château de Windsor, mais ils n’auraient apparemment pas été en mesure de résoudre leurs retombées.

L’aveu de Sophie d’avoir discuté avec le duc de Sussex était la première fois qu’il y avait un indice d’une conversation entre eux deux.

On pensait autrefois que les Wessex étaient assez proches de leurs voisins de Windsor, Meghan et Harry.

Les Sussex ont également été filmés en train de rire avec les Wessex lors de leur dernier engagement royal à l’abbaye de Westminster l’année dernière.

Sophie, en particulier, aurait assumé le rôle de mentor royal de Meghan au début de sa vie sur la ligne de front royale.

Pourtant, la correspondante royale Rebecca English a rapporté plus tard que la duchesse de Sussex avait « repoussé » les tentatives d’aide de Sophie et de sa belle-sœur Kate.

L’affirmation du Mail on Sunday selon laquelle la princesse Anne était également «froide» envers son neveu s’appuie sur des remarques du royal l’année dernière, qui ont été perçues comme un affront contre les Sussex.

S’adressant à Vanity Fair juste un mois après que le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement quitté leurs rôles royaux, Anne a fait un commentaire obscur sur la jeune génération de la firme qui veut toujours “réinventer la roue”.

Meghan a ensuite semblé répondre à cette allégation de la même manière lorsqu’elle a parlé à Oprah, car elle a déclaré qu’ils “ne réinventaient pas la roue ici” en essayant de se retirer pour devenir des rôles plus mineurs – avant d’être rejeté par le palais.

On ne sait pas comment se porte la relation entre Harry et ses parents royaux après sa dernière affirmation selon laquelle le cabinet était coupable de “négligence totale” envers lui et sa femme dans sa nouvelle série, “The Me You Can’t See”.