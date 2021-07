Sophie, comtesse de Wessex, assume le nouveau rôle royal du cousin et confident de la reine | Royale | Nouvelles

Sophie s’est associée à la princesse Alexandra hier lors d’une rare visite conjointe à l’association caritative Guide Dogs. Et la raison de cette collaboration a été révélée lors de l’événement.

Le cousin de Queen, âgé de 84 ans, qui est le patron des chiens-guides depuis près de sept décennies, a officiellement confié ce rôle à Sophie.

Le président de Guide Dogs, Jamie Hambro, a remercié la princesse Alexandra pour sa contribution et son engagement envers l’association caritative.

Il a déclaré: “Nous sommes incroyablement honorés de marquer et de remercier en personne la princesse Alexandra pour sa merveilleuse contribution au cours des soixante-sept dernières années, d’abord en tant que présidente, puis depuis 1957 en tant que patronne.

“Nous espérons qu’elle se sent fière de l’organisation qui a prospéré sous son patronage.

« Depuis nos quatre premiers propriétaires de chiens-guides en 1931, nous aidons maintenant des milliers de personnes malvoyantes, de tous âges, à profiter de la liberté et de l’indépendance.

Parlant du nouveau mécénat de Sophie, le président a ajouté : “Nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau mécène pour continuer à mettre en valeur notre travail qui permet aux personnes vivant avec une perte de vue de vivre la vie qu’elles choisissent.”

Ce nouveau rôle s’inscrit parfaitement dans le travail mené depuis deux décennies par Sophie.

La Comtesse soutient depuis des décennies des organisations travaillant sur la cécité évitable et en faveur des malvoyants.

Un peu plus tôt cette semaine, Sophie a soutenu la Vision Foundation en pilotant un vélo tandem autour du Bushy Park de Londres.

Sophie a déjà créé un lien avec Guide Dogs en 2019, lorsqu’elle a visité son centre à Forfar, en Écosse, avec le prince Edward.

Le couple a rencontré cette branche de l’organisation caritative plus tôt cette année lors d’une série d’engagements à distance avec des organisations caritatives basées au nord de la frontière.

Au cours des fiançailles, la princesse Alexandra et Sophie ont officiellement inauguré le nouveau centre régional des chiens guides du sud-ouest à Bristol.

Et ils semblaient apprécier leur séjour au centre pour parler avec le personnel et les bénévoles et faire connaissance avec certains des chiens dressés.

Cette année marque le 90e anniversaire depuis que Muriel Crooke et Rosamund Bond ont organisé l’entraînement de quatre chiens-guides dans un garage du Merseyside.

Depuis lors, Guide Dogs est devenu le plus grand éleveur et dresseur de chiens de travail au monde et a soutenu plus de 36 000 personnes malvoyantes depuis 1931.

Le groupe est membre fondateur de l’International Guide Dogs Foundation, une organisation regroupant des groupes de chiens guides du monde entier.

Sophie a rejoint la famille royale en 1999, après avoir épousé le prince Edward.

Le couple, qui le jour de leur mariage est devenu le comte et la comtesse de Wessex, a deux enfants – Lady Louise et James, vicomte Severn.

Lady Louise a participé dimanche à la compétition d’attelage au Royal Windsor Horse Show.

La jeune fille de 17 ans montait la calèche et les poneys du prince Philip, dont elle aurait hérité.

L’adolescente s’est produite devant ses parents et une reine ravie.

Ce n’était pas la première fois que Lady Louise participait au plus grand concours hippique en plein air du Royaume-Uni.

En 2019, elle a terminé à la troisième place de l’événement, sous le regard de la fière reine Elizabeth II et du prince Philip – qui a commencé à monter en calèche dans la cinquantaine.