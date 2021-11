Sophie, comtesse de Wessex devient le « soutien principal » de la reine alors que la famille royale « partage la passion » | Royale | Nouvelles

Sa Majesté la reine, 95 ans, a partagé sa maison avec son défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg pendant plus de 73 ans, depuis leur mariage en novembre 1947 jusqu’à son décès en avril 2021. Les fans et experts royaux s’inquiétaient de l’absence du Le duc, que le monarque a décrit comme sa « force et son séjour », aurait un impact sur elle.

Cependant, écrivant dans le Daily Express, le biographe royal Christopher Wilson a suggéré que la reine était bien entourée et prise en charge.

Il a déclaré: « Mais alors que la tête qui porte la couronne peut se sentir plus seule que jamais, le cœur qui dirige la maison de Windsor a reçu beaucoup de soutien.

« Depuis qu’elle est veuve, sa famille s’est ralliée à la reine, Sophie, comtesse de Wessex devenant le pilier de son soutien.

« Sophie partage la passion de la reine pour les chevaux, et ils ont régulièrement monté ensemble à Windsor au cours des 15 dernières années, mais ils ont plus en commun que cela. »

M. Wilson a été informé par un initié: « Il est peu connu que la reine compte parmi ses nombreux intérêts un grand amour de l’histoire militaire, et c’est quelque chose que Sophie partage.

« Ils échangent des livres sur le sujet.

« Sophie viendra souvent de Bagshot Park pour rester à Windsor une nuit ou deux, avec ou sans le prince Edward, et elle et la reine ont des discussions longues et significatives. »

Sophie, 56 ans, est récemment devenue une royale préférée – à la fois pour son travail et son aide à sa belle-mère.

Elle a épousé le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, comte de Wessex en 1999. Depuis lors, elle a vu – et aidé – le cabinet traverser une série d’incidents.

Cette semaine, la comtesse de Wessex a organisé un thé de l’après-midi au St James’s Palace pour quatre ambassadeurs d’un organisme de bienfaisance ayant une cause qui lui tient à cœur.

La Scar Free Foundation, dont elle est la marraine depuis 2003, vise à parvenir à une guérison sans cicatrice grâce à une « recherche médicale qui change la vie ».

L’association a emmené un petit groupe d’enfants de 8 à 12 ans prendre le thé pour expliquer à Sophie ce qu’était la vie avec des cicatrices et l’impact qu’elles ont eu sur elles.

La comtesse a déclaré: « Je suis très reconnaissante que vous aidiez à éduquer et à informer les gens sur les problèmes de cicatrices.

« Vos connaissances sont un pouvoir et vous aidez la Scar Free Foundation à sensibiliser les gens en partageant vos histoires.

« Il est important que les gens voient la personne, pas seulement les cicatrices. »

En 2019, l’experte en langage corporel Judi James a déclaré à Express.co.uk : « Quand Sophie a épousé Edward, elle a été saluée comme la nouvelle Diana.

« Mais ce qui a suivi ressemblait à une classe de maître dans le rôle de la mariée royale sans feuilleton qui a réussi à avoir une influence stabilisatrice sur son mari tout en gardant la presse et les fans royaux au minimum. »

Cette « influence stabilisatrice » fait écho au récit de M. Wilson du « soutien principal » que la comtesse offre à Sa Majesté.