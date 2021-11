Sophie Ellis-Bextor lève 800 000 £ pour les enfants dans le besoin avec le danceathon

Sophie a relevé un défi épique pour Children In Need (Photo : BBC)

Sophie Ellis-Bextor a collecté 803 384 £ incroyables pour BBC Children In Need après avoir dansé pendant 24 heures d’affilée.

La femme de 42 ans s’est lancée dans un énorme Kitchen Disco Danceathon mardi matin, inspiré par les Kitchen Discos bien-aimées qu’elle a hébergées pendant le verrouillage de sa maison familiale.

La star de Murder On The Dancefloor a continué à danser et à se produire toute la nuit sur une liste de lecture de chansons triées sur le volet, et à 9h30, Sophie a terminé ses 24 heures épiques sur la piste de danse avec une performance de Dancing Queen d’ABBA, tout en pleurant, en dansant et s’occuper de ses enfants.

Parlez de multitâche.

Réagissant au total collecté, Sophie a déclaré à Zoe Ball de Radio 2 : » C’est phénoménal. Merci beaucoup.’

Devenant émotive, elle a ajouté: « Cela a été extraordinaire. J’ai toujours pensé que ce serait un privilège incroyable d’avoir fait.

Au cours de son défi épique, des célébrités comme Gemma Collins, Rylan Clark, Bonnie Langford, Beverley Knight, JLS, Tony Blackburn, Gary Davies, Edith Bowman, Jamie Laing, Melvin Odoom, Sara Cox et Dawn O’Porter ont rejoint Sophie pour des passages sur la piste de danse. .

Sa famille – son mari Richard, ses fils Sonny, Kit, Ray, Jesse et Mickey, et sa mère Janet Ellis, sont venus pour la dernière demi-heure, tandis que la star de The Feeling, Richard, a passé la nuit à soutenir sa femme.

Il a déclaré: «Je me sens complètement dérangé. Sophie a été complètement incroyable », ajoutant qu’il avait essayé d’aider avec des tasses de thé, ainsi que des danses de solidarité.

Richard, également âgé de 42 ans, a plaisanté: « Nous avons vogué vers 4 heures du matin avec moi portant une tête de cheval, ce qui, je pense, a aidé. »

Des stars comme Sir Elton John, Ed Sheeran, Rick Astley et Natalie Imbruglia ont également envoyé des messages de soutien tout au long du défi, tout comme Joe Wicks, qui a terminé une séance d’entraînement de 24 heures pour Children In Need l’année dernière.

Le mammouth Kitchen Disco était aussi glamour que les éditions à domicile de Sophie, car elle avait plusieurs changements de costumes tout au long des 24 heures, tous multicolores et recouverts de paillettes – associés à des baskets confortables, bien sûr.

Elle l’a également rappelé à son époque sur The Masked Singer en enfilant quelques masques d’animaux, et a joué un karaoké sur son propre single Get Over You ainsi qu’un duo avec Tony Christie à (Is This The Way To) Amarillo.

Avec deux heures restantes dans son défi, Sophie, maman de cinq enfants, a commencé à pleurer, alors qu’elle réfléchissait à l’ampleur de ce que l’argent collecté pourrait faire.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: » Au cours des dernières heures, j’ai eu en tête tous les visages de toutes les personnes que j’ai rencontrées dans tous les projets que j’ai visités. Et quand je parcourais les projets, je ne savais pas vraiment quel impact cela aurait sur moi.

« Je pense juste que je ne peux pas me plaindre parce que l’argent qui est collecté va à des gens qui en ont vraiment besoin, et je ne fais que danser. »

Plus : Enfants dans le besoin



Avant le danceathon, Sophie a reçu les conseils de Claudia Winkleman et Dermot O’Leary, qui avaient déjà relevé des défis de danse pour Children In Need, mais a plaisanté en disant que sa grande famille l’avait préparée encore plus.

Le chanteur de Groovejet a déclaré: « Je n’ai pas passé une nuit blanche depuis longtemps. Mais parce que j’ai de jeunes enfants, il y a eu beaucoup de jours récemment où j’ai fini par faire ce que je fais avec très peu de sommeil.

« C’est peut-être pour cette raison que le manque de sommeil ne me dérange pas autant qu’il aurait pu le faire – parce que je ne dors pas beaucoup de toute façon. »



