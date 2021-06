Sophie Hartman accusée d’abus présumé de sa fille adoptive 10z viral

Une femme est accusée d’avoir soumis sa fille adoptive à des aides médicales inutiles et parfois invasives, notamment une sonde d’alimentation et un fauteuil roulant. femme de l’état de Washington Sophie Hartman, 31 ans, la fillette de 6 ans s’est rendue à plus de 474 rendez-vous médicaux depuis 2016, ont déclaré les autorités du comté de King dans la plainte pénale.

Hartman est allée pour la première fois en Zambie après sa première année d’université lors d’un voyage missionnaire d’un mois, a-t-elle déclaré dans une interview en 2019 avec King 5. C’est à ce moment-là qu’elle a rencontré la fille, une orpheline âgée de trois semaines. Hartman a déclaré qu’elle avait déjà accueilli la sœur aînée de l’enfant. Elle a adopté les filles, mais a affirmé avoir remarqué que le corps de la sœur cadette agissait étrangement, soit très mou soit très serré. Les médecins ont découvert « des lésions cérébrales importantes », a-t-elle déclaré.

Hartman, cependant, a fait référence aux désaccords qu’elle avait avec des experts médicaux au sujet de l’état de la jeune fille.

Elle s’est plainte au neurologue que l’enfant souffrait de crises, a-t-elle déclaré. La jeune fille a subi un EEG, mais les médecins ont dit qu’ils n’avaient rien vu, a-t-elle déclaré.

“Il y avait des moments où elle était comme, littéralement, totalement paralysée, et je vais chez ses médecins, et je me dis:” Je sais qu’elle marche en ce moment, mais elle a été littéralement paralysée toute la journée d’hier “”, a-t-elle déclaré. “Et ils diraient ‘Non, ce n’est pas possible.'” Mais elle a insisté sur le fait que l’enfant ne pouvait pas bouger.

Hartman a déjà pris la parole lors d’une collecte de fonds de la Fondation Make-a-Wish.

“Pour nous, c’est exactement à quoi ressemble la vie”, a-t-elle déclaré. “C’est naviguer dans un chaos traumatique constant.”

La fille va bien, ont déclaré les autorités. Ils l’ont retirée de la garde de Hartman en mars. Au cours d’un séjour de 16 jours à l’hôpital pour enfants de Seattle, elle pouvait manger et boire toute seule, pouvait aller aux toilettes sans aide médicale, pouvait courir et marcher sans orthèses et n’avait pas besoin de fauteuil roulant, ont-ils déclaré.

Les enquêteurs ont également exprimé leur inquiétude quant au traitement en cours de Hartman, affirmant qu’elle avait demandé des soins palliatifs pour la fille et avait dit à un paraéducateur de l’école que l’enfant pouvait « nous quitter à tout moment ». L’accusé a fait des recherches sur Internet pour « des chansons pour les enfants malades », « la meilleure chanson pour les patients atteints de cancer » et « des chansons pour les funérailles », ont-ils déclaré.

Hartman est accusé d’agression d’un enfant au deuxième degré et de tentative d’agression d’un enfant au deuxième degré. Ses avocats nient tout acte répréhensible, affirmant que l’enfant vit avec une maladie neurologique rare diagnostiquée et traitée par des médecins du Duke University Medical Center.

“Mme. L’enfant de Hartman a été diagnostiqué avec une maladie neurologique rare, l’hémiplégie alternée de l’enfance, par l’un des rares neurologues pédiatriques experts au monde de l’Université Duke et par un neurologue de l’hôpital Mary Bridge de Tacoma », ont déclaré Adam Shapiro et Jessica Goldman écrit dans une déclaration commune. « L’enfant a été évalué et traité par les médecins de Duke pendant trois ans. Contrairement aux allégations du procureur du comté de King, le diagnostic de l’enfant a été posé par plus d’un médecin, est légitime et repose sur un dossier substantiel au-delà des rapports et des informations fournis par Mme Hartman.

