Sophie Kumpen : Les anges nous ont aidés avec Max

Sophie Kumpen, la mère de Max Verstappen, a regardé son fils courir vers son premier titre de Formule 1 depuis son domicile, alors qu’elle sentait que les anges aidaient le jeune homme de 24 ans à remporter la course.

Le nouveau champion de F1 2021 est connu pour son père, ancien pilote de F1, Jos Verstappen, qui a couru de 1994 à 2003, date à laquelle il a pris sa retraite pour se concentrer sur la carrière de son fils talentueux.

Mais Max doit également remercier sa mère Sophie pour avoir obtenu la moitié de ses gènes de course, car le Belge était elle-même une coureuse, ayant déjà couru en Karting.

Bien que Kumpen n’était pas sur la bonne voie pour regarder son fils courir le GP d’Abou Dhabi 2021, regarder la course depuis son domicile en Belgique n’était pas moins stressant.

Mon fils est champion du monde de F1

Après la course, Kumpen a parlé au journal belge HLN de ses sentiments après le triomphe de son fils au titre de F1.

« Ce n’est que maintenant que nous commençons à le réaliser : mon fils est champion du monde de F1 », a-t-elle déclaré. « J’ai crié et pleuré.

« Max était un lion car, il faut bien l’admettre, Hamilton était le plus fort de la course.

« Les anges nous ont aidés », croyait la mère ravie.

Elle a admis qu’elle doutait que Max gagne pendant la course et avant le déploiement de la voiture de sécurité.

« Ça n’avait pas l’air trop beau jusqu’à la fin, mais ma fille m’a envoyé un texto : « Voiture de sécurité ! Faites appel aux anges. Et voici, ils m’ont aidé.

« Je ne peux pas compter toutes les bougies que j’ai allumées cette semaine », a révélé Sophie.

Max a appelé sa mère après la course, elle a déclaré : « J’ai été ravie d’avoir de ses nouvelles même s’il était un peu contrarié.

« La première chose qu’il m’a demandé ? Combien de fois je suis allée aux toilettes pendant la course », a-t-elle plaisanté.

Des gens qui viennent de partout pour Max

Kumpen the a parlé du soutien que sa communauté en Belgique a montré à Verstappen, alors qu’elle était rejointe par des voisins pour regarder la course.

« C’est incroyable ce qui a déclenché ce succès », a-t-elle déclaré. « Nous avons commencé à suivre la course avec presque tout le quartier.

« Les gens venaient de partout. Belges et Hollandais ensemble, le tout pour Max.

« Quelque chose de vraiment unique », a estimé le joueur de 46 ans.

Kumpen aurait adoré être aux côtés de son fils à Abu Dhabi, mais son coup de fil lui suffisait.

« Eh bien, c’est bien de l’avoir au téléphone, bien sûr que vous voulez l’attraper, mais je suis contente de l’avoir déjà entendu », a-t-elle déclaré.

Max parle de famille

Verstappen a évoqué les efforts de sa famille, tous concentrés sur sa carrière en F1, qui ont été récompensés dimanche dernier par le Néerlandais remportant sa première couronne de pilotes de F1.

« Je veux dire ma famille en général, nous ne sommes pas des gens qui aiment en parler, nous le gardons toujours un peu, a-t-il déclaré.

«Je peux le sentir, je pouvais le voir, j’ai entendu ma mère et ma sœur. Alors bien sûr, vous êtes beaucoup loin, avec les choses qui se sont passées. Mais oui, c’est un vrai effort familial.

«Ils ont aussi dû vivre pour moi, car mon père était souvent absent, ce qui a probablement coûté un mariage et aussi ma sœur.

« Elle m’a manqué, son père lui a manqué. Mon père était toujours avec moi donc. Tout cela apporte maintenant beaucoup de repos, cela signifie que tout cela n’a pas été pour rien, et cela a été spécial », a déclaré l’as Red Bull.

Sophie s’est inquiétée un moment là-bas

Avec toutes les épreuves que sa famille et sa mère ont traversées, la mère du champion du monde 2021 a dû traverser encore plus d’agonie dimanche, alors qu’elle a admis son inquiétude au sujet des protestations de Mercedes après la course en demandant à Max : » Que pensez-vous qu’ils vont à voir avec cette plainte… ?

Eh bien, Sophie devrait maintenant être assurée du titre de son fils, car les protestations de Mercedes ont été rejetées le même soir, et malgré la menace des huit champions des constructeurs de faire appel, ils ont annoncé plus tard que leur appel ne serait pas déposé.

Verstappen a reçu son trophée du championnat du monde de F1 lors du gala de remise des prix FIA jeudi soir dernier à Paris.

pic.twitter.com/cKXeaeXHUU – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 16 décembre 2021