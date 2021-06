Sophie Turner a célébré le mois de la fierté et maintenant les fans pensent qu’elle est bisexuelle

Le mois de la fierté sera célébré tout au long du mois de juin et le message amusant de Sophie Turner a certainement lancé le mois sur une note intrigante. Je suppose que cela ne devrait pas être un choc; Sophie Turner fait souvent tourner les têtes sur Internet, qu’elle partage des mises à jour sur sa carrière, des selfies dans une variété de tenues solides ou des images avec son mari Joe Jonas, ses chiots et plus encore. En fait, quelques jours seulement avant de célébrer le mois de la fierté, elle a également eu une frange, qui a également explosé partout sur Internet.