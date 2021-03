Nouveau rôle! Sophie Turner a jailli de sa première fête des mères le dimanche 14 mars.

«Je suis tellement reconnaissant aux deux amours de ma vie de m’avoir fait maman», le Jeu des trônes alun, 25 ans, a écrit sur son Instagram Story of the UK holiday. «@Joejonas et ma magnifique petite fille. C’est mon travail préféré que j’ai jamais eu.

Le couple a accueilli leur fille de 8 mois, Willa, en juillet 2020. «Willa n’est pas un nom de famille et n’est pas courte pour quoi que ce soit», a déclaré une source en exclusivité. Nous hebdomadaire du surnom à l’époque. « [It] est un nom qu’ils avaient choisi il y a quelque temps avant l’arrivée du bébé.

Quatre mois plus tard, un autre initié a dit Nous que le couple «essayait déjà d’avoir un autre bébé», ajoutant: «Ils sont vraiment ravis d’agrandir leur famille. Le fait d’avoir le bébé les a rendus très proches et ils ont envie de fonder une grande famille ensemble.

Turner, qui a épousé Jonas, 31 ans, en mai 2019, a gardé sa première grossesse secrète malgré les nouvelles de février 2020. Alors qu’elle montrait son ventre rond lors de promenades avec son mari, l’actrice n’a pas publié de photos de son ventre naissant via Instagram jusqu’à deux mois après son accouchement.

La candidate aux Emmy Awards n’a pas encore partagé une photo de sa fille sur les réseaux sociaux, et quand Nick Jonas a été interrogé sur sa nouvelle nièce dans une interview de novembre 2020, il a dit que ce n’était pas son «truc dont il fallait parler». La chanteuse « Jealous », 28 ans, a cependant qualifié Willa de « la meilleure », en disant Divertissement ce soir à l’époque: «J’ai [met her]. »

Le Jumanji: Bienvenue dans la jungle La star a poursuivi en disant qu’elle souhaitait que les membres de sa famille puissent «être tous ensemble» au milieu de la pandémie de coronavirus. «C’est tellement le souhait et le rêve de nombreuses familles en ce moment», a déclaré l’ancienne star de Disney Channel à l’époque. «Je suis reconnaissant à tout le monde d’être en bonne santé et heureux. Nous avons tous été très chanceux, mais nous attendons avec impatience un moment où la vie reviendra à une sorte de version normale et nous pourrons passer plus de temps ensemble.

Nick est devenu oncle pour la première fois en 2014 lorsque Kevin Jonas‘ épouse, Danielle Jonas, a donné naissance à sa fille Alena, aujourd’hui âgée de 7 ans. Valentina, 4 ans, est arrivée deux ans plus tard.

Les sœurs sont «super favorables» à leur père, 33 ans, et aux Jonas Brothers. «Ils sortent autant qu’ils le peuvent», a déclaré Kevin en exclusivité Nous en octobre 2019. «Je rentre à la maison autant que je peux. Dis que nous avons un jour de congé, [I] levez-vous à 5 heures et rentrez chez vous, retournez-le le lendemain matin et je serai à la maison pendant 18 heures. Il n’y a pas beaucoup d’équilibre… mais au moins vous y êtes.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!