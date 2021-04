Sophie Turner applaudit la chanson de Taylor Swift sur Joe Jonas

Jonas, quant à lui, n’a pas du tout mentionné la chanson sur son Instagram. Au lieu de cela, il a posté une photo de lui à l’extérieur, jouant au golf. Appeler sa façon de dire que ça ne le dérange pas:

(Instagram @joejonas)

La chanson de Swift parle de Joe et de son attitude nonchalante après leur relation et leur rupture en 2008. Son refrain, par exemple, est « Hello Mr. » Parfaitement bien « / Comment va ton cœur après avoir brisé le mien? »

Jonas a rompu avec Swift au téléphone, en un appel de 27 secondes, en octobre 2008 et il y a aussi une référence à cela dans la chanson « M. Parfaitement Bien ». Swift a appelé Jonas à propos de la façon dont il avait rompu avec elle lors de son interview de novembre 2008 avec DeGeneres.