Sophie Turner célèbre l’anniversaire de son mari Joe Jonas avec de nouvelles photos élégantes

Sophie Turner a envoyé de l’amour au “garçon d’anniversaire” Joe Jonas alors que le mari de la star de Game of Thrones a sonné son 32e anniversaire avec style dimanche. Turner a partagé des photos du membre des Jonas Brothers sur Instagram en l’honneur de son grand jour, avec des décorations d’anniversaire en arrière-plan indiquant clairement que les deux célébraient avec style.

Sur les photos, Jonas porte une chemise à col blanc et noir avec des boutons dorés et un pantalon taille haute gris. Turner a simplement sous-titré les photos, “Garçon d’anniversaire”, et Jonas a montré son amour en réponse en publiant un emoji coeur rouge. La belle-soeur de la chanteuse, Priyanka Chopra Jonas, était également de celles qui lui souhaitaient un joyeux anniversaire, partageant une photo de retour avec son mari Nick Jonas. “Joyeux anniversaire Joe. Je te souhaite de l’amour et toutes les bonnes choses du monde!” Chopra Jonas a légendé la photo. Le frère Kevin Jonas a ajouté dans son propre hommage d’anniversaire, “Joyeux anniversaire [Joe Jonas] je t’aime mec!!! Danse ton visage aujourd’hui !”

Ce fut une grande année pour Jonas, qui a célébré le premier anniversaire de sa fille Willa le mois dernier après l’avoir accueillie avec Turner le 22 juillet 2020. Le jour de la fête des pères en juin, Turner s’est enthousiasmée de voir son mari devenir “le papa ultime”, écrivant sur Instagram , “Joyeuse fête des pères au papa ultime et à tous les papas. Prenez cette glacière, prenez votre spatule, enfilez ces sandales et commencez à griller. Joe, vous êtes le meilleur bébé papa, c’est ma plus grande joie à regarder. “

En mai, Jonas a expliqué que bien qu’avoir un nouveau bébé pendant la pandémie de COVID-19 ait été un défi, il aimait passer du temps à la maison loin des tournées avec son petit. “Ça a été incroyable”, a-t-il déclaré à propos de son statut de père dans une interview sur CBS This Morning, ajoutant: “Cela a été forcé de passer du temps à la maison.”

“Je suis toujours en mouvement, je bouge toujours, je voyage et je fais des tournées”, a poursuivi le nouveau père. “Et être au même endroit pendant un certain temps, avoir les pieds sur terre et être avec ma famille, ma famille immédiate, c’est du temps que je ne pense pas revenir. … Je suis tellement reconnaissant et reconnaissant.”