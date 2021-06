Sophie Turner est-elle sortie bisexuelle ? Ses fans disent oui

Mardi dernier, le 1er juin Sophie Turner a partagé une histoire avec un fond coloré et différents autocollants, en plus des phrases : “C’est le mois de la fierté, bébé”, “Bi Pride”, “Gay Pride”, ” Bouge, je suis gay ” et ” Le temps n’est pas droit et moi non plus », ce qui a laissé les fans se demander si Sophie avait confirmé qu’il n’était pas hétéro.

Comme prévu, les followers de l’actrice ont immédiatement commencé à créer des théories sur le sens de son message, tandis que beaucoup d’autres ont affirmé qu’ils “savaient toujours” que Sophie n’était pas seulement attirée par les hommes.

Mais ce n’est pas la première fois que l’orientation de l’actrice de Game Of Thrones fait sensation, en 2019, Sophie Turner fait la couverture du magazine américain Pierre roulante, et dans l’interview, l’actrice a déclaré qu'”elle aimait autant les hommes que les femmes”, cependant, elle a ajouté qu’elle avait déjà trouvé son partenaire de vie, se référant à Joe Jonas.