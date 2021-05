Sophie Turner partage des photos inédites de son mariage pour fêter son anniversaire

Avant la cérémonie, le couple a organisé un dîner pour ses invités, qui étaient tous vêtus de blanc. Ashley Graham, son mari Justin Ervin, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Kevin Jonas et sa femme Danielle Jonas se démarquent de la foule.

L’année dernière, le couple a accueilli leur première fille Willow. De plus, il a été révélé que le couple chercherait leur deuxième enfant, quelques mois seulement après la naissance de leur premier-né.

Ils disent que Sophie Turner et Joe Jonas veulent déjà redevenir parents. (Matt Winkelmeyer / .)

«Joe et Sophie essaient d’avoir un autre enfant. Ils sont très enthousiastes à l’idée d’agrandir la famille et la vérité est qu’ils aimeraient devenir parents de familles nombreuses.

«Ils sont plus proches que jamais et ils s’organisent de façon phénoménale avec Willa. Joe aide Sophie à s’adapter à sa nouvelle vie de mère et, surtout, à se préparer à un avenir plein d’enfants », a révélé une source au magazine Us Weekly.