Sophie Turner publie des photos inédites de Joe Jonas pour son anniversaire

Après avoir perdu la bouche aux Billboard Music Awards 2019 en mai, le duo s’est rendu dans une chapelle de Las Vegas et s’est marié lors d’une cérémonie surprise.

DJ Diplo, qui est ami avec Joe, a diffusé en direct les noces du couple, confirmant que leur mariage était la vraie affaire.

Un mois plus tard, Joe et Sophie se sont à nouveau mariés, mais cette fois, ils se sont envolés pour la France et ont eu un mariage glamour. À l’époque, une source avait dit à E! News : “Joe et Sophie ont tous les deux pleuré en lisant leurs vœux. Tout le monde s’est levé et a applaudi et ils ont eu de grands sourires lorsqu’ils sont partis en couple. C’était une cérémonie émouvante.”

Bien qu’on ne sache pas comment Joe continuera à célébrer son anniversaire, il est clair qu’il profite du temps libre à la maison avec ses proches. En mai, il s’est confié sur le fait d’aimer ses devoirs de père avec sa fille de 13 mois.

“Ça a été incroyable”, a-t-il déclaré dans une interview sur CBS This Morning, ajoutant: “Cela a été forcé à la maison.”

“Je suis toujours en mouvement, je suis toujours en mouvement, en voyage et en tournée”, a poursuivi le chanteur. “Et être au même endroit pendant un certain temps, avoir les pieds sur terre et être avec ma famille, ma famille immédiate, c’est du temps que je ne pense pas récupérer.”

Il a ajouté: “Je suis tellement reconnaissant et reconnaissant.”