Sophie Turner revient à l’écran HBO pour L’escalier – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Sophie Turner retourne dans la maison qui a fait d’elle une star planétaire. L’actrice qui a joué Sansa Stark pendant les huit saisons de Game of Thrones revient sur HBO avec une nouvelle série, The Staircase.

Un projet dans lequel Turner partagera la vedette avec Colin Firth et Toni Collette et qui s’inspire d’une histoire vraie et horrible de l’écrivain de romans policiers Michael Peterson, accusé en 2001 d’avoir tué sa femme. Une affaire déjà portée à l’écran dans une série documentaire française réalisée par Jean-Xavier de Lestrade sortie en 2004.

Turner incarnera Margaret Ratliff, l’une des filles adoptives du romancier américain, qui sera à son tour interprétée par Colin Firth. Toni Collette sera chargée de donner vie à Kathleen, épouse et victime de l’écrivain dont le corps a été retrouvé au pied d’un escalier dans la maison du couple.

Pour déterminer si la mort était accidentelle ou un meurtre perpétré par le romancier, l’affaire a eu une longue trajectoire judiciaire, qui a duré plus de 15 ans, qui a été suivie par la série documentaire susmentionnée avec de nouveaux épisodes : L’escalier 2. La dernière chance en 2013 et L’Escalier en 2018.

Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt et Parker Posey complètent le casting de cette mini-série de huit épisodes qui sera réalisée par Antonio Campos (Le Diable à toutes heures, Le Sinner) qui a écrit le scénario avec Maggie Cohn (American Crime Story).

Source : Cependant