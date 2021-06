Sophie Wessex : 5 photos de la comtesse à Royal Ascot 2021 qui feraient la fierté de Queen | Royale | Nouvelles

Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, serait la belle-fille préférée de la reine Elizabeth II et a brillé en sortant à Royal Ascot cette année. Bien que l’événement de course de cinq jours soit considéré comme l’engagement préféré de la reine, elle n’a pas encore assisté à cette année et a même raté la journée des dames jeudi.

En l’absence de la reine, Sophie et la princesse Anne ont tenu le fort et ont fait un travail remarquable en représentant le cabinet en public.

La comtesse vit en bas de la route de l’hippodrome de Bagshot Park dans le Surrey et a été stupéfaite dans un éventail de tenues frappantes depuis mardi.

Le Ladies Day est traditionnellement l’événement phare de Royal Ascot avec des visiteurs portant des tenues spectaculaires pour cette journée spéciale.

Jeudi, Sophie a brillé dans une robe à col bleu sarcelle et un fascinateur crème orné de détails de roses et de plumes.

Le couple serait le favori de la reine qui valorise leur mariage durable lorsque tous ses autres enfants ont divorcé.

Sophie serait extrêmement proche de la reine et lui aurait souvent rendu visite depuis la mort du prince Philip en avril.

Dans une interview émouvante avec BBC Radio 5 Live, la comtesse a évoqué le trou géant que la mort du duc d’Édimbourg avait laissé dans la famille royale.

La comtesse a déclaré: “Ce n’est que lorsque vous feriez les choses normales que vous auriez faites avec eux, et que vous vous rendez compte soudainement qu’ils ne sont pas là, que vous commencez vraiment à avoir un moment” oh mon dieu “.”

Retenant ses larmes, elle a ajouté: “Je te parle juste maintenant, c’est un peu un moment” oh mon Dieu “.”

Interrogée sur elle et la promotion d’Edward au sein du cabinet, Sophie a déclaré: “Il y a un intérêt accru pour nous en tant que famille, mais si cela sensibilise davantage aux problèmes qui me tiennent à cœur, cela ne peut être qu’une bonne chose.”

Alors que la reine a raté les trois premiers jours d’Ascot, elle devrait toujours y assister ce week-end.

La reine est l’un des plus grands propriétaires et éleveurs de chevaux de course de Grande-Bretagne et est bien connue pour son intérêt intense et ses connaissances approfondies sur ce sport.