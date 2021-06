Sophie Wessex à l’honneur est ce que le prince bien-aimé “aurait voulu” | Royale | Nouvelles

in

Cependant, au cours des derniers mois, elle est apparue sur le radar de tout le monde. Selon l’auteur royal Ingrid Seward, l’homme de 56 ans est encouragé par la reine à combler le vide flagrant laissé par le prince Harry et Meghan Markle lors de leur départ pour la Californie.

Ingrid Seward a déclaré au Times : « La reine est très rusée. Et elle a toujours beaucoup aimé Sophie.

“Le prince Philip adorait Sophie, et la reine pense que le moment est venu de la pousser, juste doucement. ‘Donnez des interviews, faites des trucs. Vous travaillez très dur, personne ne fait attention. Sortez.’ Je peux la voir dire ça.

«C’est ce que le prince Philip aurait voulu, et maintenant il est parti, faire ce qu’il aurait voulu garde sa mémoire vivante. Je pense qu’il aurait vraiment aimé qu’Edward et Sophie soient un peu plus en vue.

La comtesse et le prince Philip avaient un lien spécial. À la mort du duc, sa belle-fille a exprimé à la BBC à quel point cela a été difficile pour la famille en son absence.

“Il y a un intérêt accru pour nous en tant que famille mais, si cela sensibilise davantage aux problèmes qui me tiennent à cœur, alors cela ne peut être qu’une bonne chose”, a déclaré Sophie à Naga Munchetty en réponse à une question sur la reprise des tâches laissées par le duc et la duchesse de Sussex.

Avec les projecteurs braqués sur Sophie et sa famille, beaucoup se demandent quel rôle au sein de la famille royale ses enfants vont jouer.

Cependant, en 2020, Sophie a déclaré au Sunday Times que, même si son aînée, Lady Louise, a 18 ans cette année, ses enfants ne prendront pas de titres royaux.

Elle a déclaré: “Nous essayons de les élever avec la compréhension qu’ils sont très susceptibles d’avoir à travailler pour gagner leur vie.

« C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS. Ils en ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c’est hautement improbable.”