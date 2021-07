Sophie Wessex «appréciée» par la reine – royal a traité «l’un des fils les plus difficiles» | Royale | Nouvelles

Sophie, comtesse de Wessex, est devenue un incontournable de la famille royale au cours des dernières décennies. Elle est entrée dans le giron en tant qu’outsider d’un milieu relativement ordinaire. Avant d’épouser le prince Edward, Sophie était une directrice de relations publiques prospère qui dirigeait sa propre entreprise.

Pourtant, elle s’est parfaitement intégrée à la famille et est “appréciée” par Sa Majesté la reine elle-même, selon un commentateur royal.

Avec le départ de Meghan Markle et du prince Harry l’année dernière, on s’attendait à ce que Sophie et Edward soient à la hauteur et remplissent les divers parrainages et rôles laissés par le couple.

Selon Judi James, experte en langage corporel, Sophie a dûment assumé les nouvelles responsabilités, ayant déjà prouvé qu’elle était plus que capable de faire face à l’adversité.

S’exprimant lors de Pod Save the Queen, le podcast animé par Anne Gripper avec des apparitions occasionnelles du rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, Mme James a rappelé le temps passé par Sophie au cabinet.

Elle a déclaré: “Ce que je pense a été très évident, [in] clips, c’est que Sophie semble s’entendre extraordinairement bien avec la reine.

“Je pense que nous oublions que Sophie est la génération intermédiaire – Sophie est la seule épouse royale de cette génération qui avait du téflon à son sujet.

“Elle est la seule à être coincée.

“Les hommes de Windsor sont notoirement difficiles à marier.

JUSTIN: William refuse de «prendre plus de bêtises» de Meghan et Harry

Katie Nicholl, une auteure royale, a affirmé qu’en épousant Edward, Sophie voulait utiliser le titre plus élevé de « Princesse ».

Cependant, la reine “ne permettrait pas” que cela se produise.

Écrivant pour Vanity Fair en 2011, Mme Nicholl a déclaré: “La comtesse de Wessex avait voulu être connue sous le nom de princesse Sophie, mais la reine ne l’a pas permis.”

Le rejet signalé par la reine de la demande de Sophie semble s’aligner sur l’utilisation correcte des titres au sein de la famille royale.

Techniquement, seules les femmes nées dans la famille royale peuvent être appelées princesse, comme la princesse Anne ou la princesse Charlotte.

Sophie ne pouvait utiliser le titre de princesse qu’en relation avec son mari, en tant que princesse Edward de Wessex.