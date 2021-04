Sophie Wessex contre Kate Middleton: la comtesse a attendu 11 ans pour le titre que la reine a donné à Kate en 8 | Royal | Nouvelles

Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, a brillé ces dernières semaines et est devenue la nouvelle star de la famille royale alors qu’elle pleure le prince Philip. La comtesse est mariée au prince Edward, 57 ans, et aurait été un énorme soutien pour la reine alors qu’elle fait face à la perte de son mari. Mais alors que Sophie serait la belle-fille préférée de la reine, c’est l’épouse du prince William, Kate, duchesse de Cambridge, qui sera la future reine consort britannique.

Le mari de Sophie, Edward, est 12e sur le trône tandis que ses enfants James Viscount Severn, 13 ans, et Lady Louise Windsor, 17 ans, sont 13e et 14e.

Le mari de Kate, le prince William, est deuxième sur le trône et ses enfants, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte et le prince Louis sont respectivement troisième, quatrième et cinquième.

La reine semble avoir à l’esprit les positions de Sophie et de Kate au sein de la monarchie lorsqu’il s’agit de donner à chaque femme la plus haute distinction royale à leur disposition.

Sophie a épousé le prince Edward le 19 juin 1999 et ce n’est que 11 ans plus tard que la reine l’a nommée Dame Grand Cross de l’Ordre royal de Victoria (GCVO) en 2010.

Kate, quant à elle, a épousé William le 29 avril 2011 et a été nommée GCVO à l’occasion de leur huitième anniversaire de mariage en 2019.

Qu’est-ce que Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order?

L’Ordre royal de Victoria remonte à 1896 et compte cinq classes jusqu’à Dame Grand Cross, son rang le plus élevé.

Le 10e anniversaire de mariage de Kate et William approche plus tard ce mois-ci et a suscité des spéculations selon lesquelles la reine pourrait choisir d’honorer la duchesse avec une nouvelle récompense royale.

Avant le jalon, l’expert royal Duncan Larcombe a dit OK! Magazine: “Il est fort probable qu’elle planifie un quelque chose de secret spécial pour honorer les 10 ans de Kate dans la famille royale – quelque chose qu’elle peut faire pour le marquer.”

Il a ajouté: “Kate et la reine ont une relation fantastique.

“Kate trouve cet équilibre entre s’incliner devant elle en tant que chef de la famille royale en public mais être en mesure de s’enregistrer avec elle en tant qu’arrière-grand-mère de ses enfants.”

Kate et le prince William faisaient partie des 30 invités à assister aux funérailles du prince Philip samedi.

Après le départ de Meghan Markle et du prince Harry du dernier Fold, le soutien indéfectible de Kate et Sophie à la couronne est plus vital que jamais.

Discutant du rôle en plein essor de la comtesse de Wessex au sein de la famille royale, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré: «Sophie est devenue extrêmement proche de la reine qui passe beaucoup de temps avec elle et elle sera un grand réconfort pendant cette triste période.

«Son dévouement discret aux fonctions royales est approuvé par la reine, qui aime également regarder des films et discuter de l’histoire militaire avec elle.

“Ses premières indiscrétions sont révolues depuis longtemps, elle est l’un des atouts de la monarchie à la fois aujourd’hui et dans les années à venir.”