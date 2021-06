Sophie Wessex dit que les Royals “toujours une famille quoi qu’il arrive” dans un chat fascinant | Royale | Nouvelles

La belle-fille de la reine s’est entretenue avec Camilla Tominey du Telegraph. Elle a également évoqué le fait d’avoir une “longue conversation” avec Harry après les funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

L’homme de 56 ans a déclaré: “Nous sommes toujours une famille, quoi qu’il arrive, nous le serons toujours.”

Elle a ajouté: “Nous avons continué à faire ce que nous faisons, espérons-le bien. Et puis tout d’un coup, il y a un peu de pause et les choses ont un peu changé.

“Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler le soi-disant vide.”

Sophie a été décrite comme la belle-fille préférée de la reine. On comprend qu’ils jouissent d’un lien très étroit.

La comtesse se joint à Sa Majesté lors de promenades en voiture lorsqu’elle visite ses maisons rurales.

Avant les funérailles du prince Philip, l’expert royal Richard Fitzwilliams a parlé de la relation entre la reine et Sophie.

M. Fitzwilliams a qualifié la déclaration de Sophie concernant les derniers instants du duc de “la plus émouvante”.

Il a déclaré à Express.co.uk : « De toutes les déclarations faites par des membres de la famille royale après la mort du prince Philip, l’interview donnée par la comtesse de Wessex a été la plus émouvante et la plus émouvante.