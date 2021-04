Sophie Wessex, duchesse d’Édimbourg: Quand la comtesse pourrait-elle remporter un nouveau titre royal? | Royal | Nouvelles

Il a ajouté: «Il a également été annoncé à ce moment-là qu’en temps voulu, le prince Edward deviendrait duc d’Édimbourg.

“Aucun détail précis sur le moment où cela se produirait, après la mort du duc d’Édimbourg, n’a été donné.”

“Il reste dans le plaisir de la reine de faire une quatrième création du titre de duc d’Édimbourg, cependant, il a longtemps été suggéré que ce ne sera pas avant la mort de la reine et l’avènement du prince Charles, que le prince Edward sera finalement fait duc d’Édimbourg.

“Les titres royaux et les pairies ne sont pas une seule et même chose. Par les lettres patentes de George VI faisant de Philip Mountbatten un duc, un comte et un baron, les règles normales de primogéniture s’appliquent.”