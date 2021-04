Sophie Wessex est devenue «l’enfant préférée» de la reine après les hommages de Philip – «Plus de fille» | Royal | Nouvelles

La comtesse de Wessex est devenue membre de la famille royale après avoir épousé le prince Edward en juin 1999. Après la mort du prince Philip le 9 avril, Sophie a été l’une des premières membres de la famille royale à parler publiquement.

Sophie a dit aux personnes en deuil dimanche à la chapelle royale de tous les saints de la loge royale de Windsor que le duc était mort «doucement».

Elle a dit: «Vous savez que cela va arriver, mais quand cela arrive, c’est juste ce trou massif et massif.

«C’était si doux, c’était comme si quelqu’un le prenait par la main et qu’il partait.

«Très, très paisible – et c’est tout ce que vous voulez avec quelqu’un, n’est-ce pas?

«Je pense que c’est tellement plus facile pour la personne qui part que pour les personnes laissées pour compte.

«Nous sommes tous assis ici à nous regarder en disant:« C’est horrible ».»

LIRE LA SUITE: Sophie Wessex partage le “ lien mère-fille ” avec la reine

Les courtisans royaux et les experts ont déjà suggéré que la comtesse était l’une des préférées de Sa Majesté, mais son rôle de premier plan après la mort de Philip a conduit les experts à dire qu’elle était «plus qu’une belle-fille».

Une source royale a déclaré que la reine avait un penchant pour Edward et Sophie par rapport à ses autres enfants.

Ils ont dit: «Edward a épousé quelqu’un pour qui sa mère a une grande affection.

«Sophie est bien plus qu’une belle-fille, plus qu’une fille.»

Un autre courtisan a ajouté: «Si vous demandez qui est l’enfant préféré de Sa Majesté, ce n’est aucun d’eux, c’est sa belle-fille.

Un assistant royal principal a déclaré que le Sun Sophie était «plus fiable et invoqué par la reine» que les autres membres de la famille royale.

Ils ont déclaré au média: «Elle est comme une autre fille de Sa Majesté, ils sont si proches. Et ce point de vue était partagé par Philip, qui admirait Sophie pour la façon dont elle s’acquittait de ses devoirs.

«La reine est également consciente que le mariage de Sophie a survécu là où les relations de ses autres enfants ont échoué, et elle sait que cela est en grande partie dû au dévouement de Sophie.

«Elle est consciente, en tant que mère d’Edward, à quel point il peut être une créature délicate.

«Et non seulement Sophie s’est épanouie en tant que membre dévoué, bien que relativement jeune, de la famille royale, mais elle a élevé deux adolescents bien équilibrés et enthousiastes à l’idée d’essayer de nouvelles choses.

NE MANQUEZ PAS …

L’an dernier, l’expert royal Katie Nicholl a déclaré à CBC News que la reine Elizabeth II «adorait» Sophie pour avoir abordé ses devoirs royaux «sans trop d’histoires».

Elle a dit: “[Sophie] s’acquitte de son devoir avec diligence, tranquillement et sans trop d’histoires, et pour cela la reine l’adore.

“Ils sont très proches et passent beaucoup de temps ensemble lorsqu’ils sont à Windsor, et la reine adore rouler avec ses petits-enfants, James et Louise.”

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a également déclaré au journal: «Sophie fait tout très tranquillement, en partie parce que les médias ne la suivent pas de manière obsessionnelle comme ils le font avec William et Catherine et en partie parce que les choses qu’elle fait ne le sont pas nécessairement. très glamour.